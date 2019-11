Arriva l’orca

La prima volta che andai al Primavera Sound, il festivalone di Barcellona, era il 2013 e il mio appuntamento imperdibile numero uno era con Neko Case. Folk rock con grandi radici americane, una band compatta e una grande cantante: cose si vuole di più? Era giovedì pomeriggio, non proprio un’ora di punta per i festival rock. Peggio per chi non c’era: era un concerto compatto ed entusiasmante, come tutti i dischi di questa artista dalle molte attività. C’era anche Kelly Hogan alla seconda voce, in sé una ragion d’essere di gran parte dei dischi di Neko, che sono tutti belli. Sentitevi la #canzonedelgiorno, magari con tutto Middle cyclone, l’album del 2009 da cui è presa. E converrete con la recensione del suo ultimo disco, Hell-on, uscita su Internazionale 1259, che la definisce “uno dei nostri grandi talenti musicali”.