In India è fallito il piano contro gli evasori miliardari

L’8 novembre 2016, mentre Donald Trump veniva eletto alla Casa Bianca, il primo ministro indiano Narendra Modi ha fatto un annuncio clamoroso in tv: dal giorno successivo le banconote da mille e da 500 rupie (rispettivamente 13 e 6,5 euro) sarebbero state messe fuori corso. I cittadini indiani in possesso dei biglietti con questi due tagli, i più diffusi nel paese (pari all’86 per cento delle banconote in circolazione), avrebbero dovuto mettersi in coda agli sportelli bancari per restituire i soldi vecchi e ricevere dei biglietti con nuovi tagli.

All’improvviso gli indiani più poveri sono rimasti senza le banconote che usavano nella vita quotidiana, ma in compenso il leader nazionalista garantiva che il provvedimento avrebbe costretto “i ricchi avidi che evadono le tasse ad affrontare mille pericoli per ripulire le loro valigie piene di denaro contante entro la fine del 2016”, scrive l’Economist. “Le cose però non sono andate esattamente così”, continua il settimanale. “Secondo un rapporto della banca centrale indiana pubblicato il 30 agosto 2017, è stato restituito il 99 per cento delle banconote rottamate da Modi. Questo vuol dire che i soldi neri cercati dal primo ministro non sono mai esistiti o che i loro possessori hanno trovato il modo di ripulirli”. E nel frattempo, aggiunge il settimanale, l’India ha subìto un brusco rallentamento, “restituendo alla Cina lo scettro di grande economia con i ritmi di crescita più alti del mondo”.