Il dramma di Puerto Rico è già stato dimenticato

A settembre, nel giro di due settimane, su Puerto Rico si sono abbattuti due violenti uragani. Il primo, Irma, ha causato la morte di quattro persone e ha lasciato circa un milione di abitanti senza elettricità; il secondo, Maria, è passato sull’arcipelago il 20 settembre, uccidendo 51 persone e catapultando da un giorno all’altro 3,5 milioni di portoricani in una società primitiva. È stato il colpo di grazia per un paese che era già in ginocchio a causa della crisi economica che in dieci anni ha prodotto un debito pubblico di più di settanta miliardi di dollari e ha costretto centinaia di migliaia di persone a emigrare.

“Qui è tutto fuori uso e abbiamo la sensazione di essere stati cacciati dal nostro paese”, scrive Ana Teresa Toro, 33 anni, giornalista e scrittrice di Puerto Rico, in un’email appassionata in cui racconta la situazione nell’arcipelago quaranta giorni dopo il passaggio dell’uragano Maria . È addolorata perché vede che il paese in cui è cresciuta non esiste più ed è arrabbiata perché si rende conto che non interessa a nessuno. “Sono passati 37 giorni dall’uragano e a Río Grande, la città dove vivo, siamo senza corrente elettrica, senza collegamenti telefonici e senza internet. Non abbiamo acqua potabile, e questo ha provocato epidemie di leptospirosi e diarrea. Tra le altre cose, siamo tornati a fare il bucato al fiume”.

Toro vive nel nordest dell’isola principale. Lei e il suo fidanzato si sono sposati tra un uragano e l’altro e dopo il matrimonio, invece di andare in luna di miele, hanno preso un aereo per Boston, dove hanno incontrato i rappresentanti della comunità portoricana statunitense e del mondo imprenditoriale per chiedere aiuti economici e sostegno politico. “A Río Grande, che è la città più alta del paese sul livello del mare, più di duemila famiglie sono rimaste senza casa. La maggior parte di queste persone è andata a vivere con i familiari. Stanno in dieci o quindici in case costruite per quattro persone o in centri d’accoglienza. Oggi in tutta l’isola ci sono circa 4.500 profughi”.

In realtà sono stime approssimative e non ufficiali, perchél’uragano ha mandato in tilt l’intero sistema di comunicazione dell’isola e ha ridotto la giù limitata capacità del governo di prestare soccorso alle zone lontane dalla capitale San Juan. Toro racconta di famiglie che sono rimaste isolate per settimane e hanno dovuto seppellire i loro morti nel giardino di casa. “Il bilancio del governo è di 45 morti, ma ci sono almeno 113 dispersi e soprattutto non si tiene conto delle persone malate che sono morte dopo che i macchinari a cui erano attaccati hanno smesso di funzionare perché non c’era energia elettrica, o dei pazienti diabetici e nefropatici deceduti perché rimasti senza cure”.

L’aspetto più preoccupante è che Puerto Rico non ha i mezzi per uscire dall’emergenza. “Oggi la corrente elettrica raggiunge solo il 20 per cento dell’isola”, racconta Toro. “La grande maggioranza della popolazione non ha accesso alla luce né all’acqua potabile. I sistemi di comunicazione sono ancora fuori uso ed è complicatissimo fare una telefonata o connettersi a internet se si vive fuori dall’aria metropolitana di San Juan” (ogni giorno Toro fa la spola tra Río Grande e San Juan per connettersi a internet per qualche ora, l’unico modo per continuare a comunicare con il mondo esterno).

Le parole di Donald Trump

La mancanza di elettricità colpisce in modo drammatico gli ospedali. Nelle ultime settimane sono state pubblicate online delle immagini che testimoniano le condizioni precarie in cui sono costretti a lavorare i medici di molti degli ospedali del paese. In una, diffusa il 21 ottobre dall’ex governatore di Puerto Rico Alejandro García Padilla, si vede un chirurgo chinato sul paziente su un tavolo operatorio illuminato solo dalla luce di un telefono. “Questo è quello che Donald Trump ha definito un dieci in pagella”, ha commentato Padilla in riferimento alle parole del presidente statunitense, che qualche giorno prima si era complimentato con se stesso e con la sua amministrazione per la risposta all’emergenza.

Il rapporto con gli Stati Uniti e lo status giuridico di Puerto Rico è forse l’aspetto più problematico di questa vicenda. Dalla fine dell’ottocento, dopo la guerra ispano-americana, Puerto Rico è sotto la giurisdizione degli Stati Uniti. È considerato uno “stato non incorporato”: i portoricani sono cittadini statunitensi ma non possono votare per il presidente, e il loro rappresentante al congresso non ha diritto di voto; pagano per finanziare la previdenza sociale e il Medicare (il programma di assistenza sanitaria per le persone sopra i 65 anni) ma non le tasse federali. Nel novembre del 2012 si è tenuto un referendum con cui i portoricani hanno chiesto di abbandonare il loro status attuale e diventare il 51° stato americano. La richiesta per ora non è stata accolta dal congresso degli Stati Uniti.

Per Puerto Rico questo status giuridico intermedio – non essere un paese, quindi non poter prendere decisioni politiche ed economiche autonome, e non essere uno stato degli Usa, quindi non aver potere contrattuale con il governo di Washington – continua a essere una zavorra che affossa ogni spinta alla crescita. Lo dimostra la gestione degli aiuti umanitari e delle risorse stanziate dopo l’uragano Maria.