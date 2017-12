Perché è importante la vittoria di un democratico in Alabama 

La vittoria di Doug Jones alle elezioni per scegliere un rappresentante dell’Alabama al senato è storica per vari motivi. Il più importante, probabilmente, è che Jones ha sconfitto Roy Moore – un estremista di destra che in campagna elettorale era stato accusato di aver molestato sessualmente delle minorenni – grazie al fatto che gli afroamericani sono andati a votare in numeri senza precedenti. Un fatto ancora più notevole se si considera che l’Alabama è un degli stati che negli ultimi anni ha fatto di più per sopprimere il diritto al voto delle minoranze, in particolare dei neri. Dopo la fine della segregazione razziale, negli anni sessanta, l’Alabama è stato stabilmente governato da rappresentanti del Partito repubblicano, che hanno escogitato vari modi per limitare l’influenza politica dei neri (che oggi rappresentano il 25 per cento della popolazione). La strategia più comune è stata quella di approvare leggi che aumentano i requisiti che i cittadini devono rispettare per essere iscritti alle liste elettorali, e quindi per votare.

Questi provvedimenti storicamente colpiscono le persone appartenenti alle minoranze, che in tutto il paese – ma soprattutto negli stati del sud colpiti più duramente dalla schiavitù e dalla segregazione – sono mediamente più povere e hanno un accesso difficili ai servizi, per cui hanno grossi problemi a rispettare quei requisiti. In Alabama dal 2011 è in vigore una legge che impone agli elettori di presentarsi al seggio con un documento su cui ci sia anche una loro foto, per esempio una patente valida o un passaporto. Può sembrare assurdo che un cittadino non riesca a procurarsi un documento con queste caratteristiche, ma negli Stati Uniti ci sono centinaia di migliaia di persone a basso reddito che non hanno i mezzi per ottenerlo, per esempio perché non hanno la macchina, o non possono pagare qualcuno che li porti all’ufficio della motorizzazione, che in posti come l’Alabama può essere lontano decine di chilometri. Secondo le stime, in Alabama gli elettori registrati che non hanno un documento con foto valido sono 118mila; i neri e le persone di origine ispanica hanno doppio delle possibilità dei bianchi di entrare in questa categoria.

Senza diritto al voto

I repubblicani sostengono che l’obiettivo della legge è impedire le frodi elettorali, ma i dati dimostrano che nelle elezioni degli ultimi decenni – in Alabama e nel resto degli Stati Uniti – i casi di persone che hanno provato a votare facendosi passare per qualcun altro sono pochissimi. Chi critica questa legge sostiene che è un modo per tenere i neri lontani dai seggi, e quest’idea è stata confermata dalle dichiarazioni degli stessi repubblicani. Il New York Times racconta che un senatore locale che si è battuto per far approvare la legge del 2011 ha detto che quel provvedimento “avrebbe danneggiato la struttura di potere dei neri”, e che l’assenza di quei requisiti per il voto “aiutava i leader politici afroamericani”. Un altro ostacolo alla partecipazione politica riguarda le leggi sul voto dei detenuti. In Alabama, come in altri otto stati americani, chi perde il diritto al voto dopo una condanna penale può recuperarlo solo pagando esorbitanti multe, risarcimenti alle vittime e spese legali. Questo ha creato una sottoclasse di persone che non possono votare perché sono troppo povere. Secondo le stime statali, oggi ci sono più di 280mila pregiudicati che non possono votare, cioè il 7 per cento delle persone in età per votare. I neri compongono la metà di quella somma, e questo significa che il 15 per cento dei neri dell’Alabama non può votare. Oltre al danno immediato agli interessi della comunità nera ce n’è un altro indiretto e nel lungo periodo ancora più dannoso. Deuel Ross, avvocato della National association for the advancement of colored people di New York, spiega che queste norme indirettamente penalizzano anche gli afroamericani che non sono mai stati condannati. “Esiste il contagio di comunità. Se tuo padre o tua madre non possono votare è probabile che non imparerai mai l’importanza del voto”.

