Quanto deve preoccuparsi Trump dell’inchiesta sulla Russia?

Poi, verso la fine del 2017, il presidente ha cominciato a tenere a freno la sua ira. Nelle ultime settimane non si è fatto problemi a scagliarsi contro l’Fbi (dopo la strage di Parkland, in Florida, in cui un ragazzo di 19 anni ha ucciso 17 persone, ha incolpato la polizia federale di occuparsi troppo della vicenda russa e poco di prevenire la stragi) e perfino contro il suo dipartimento di giustizia – “una sciagura”– ma si è tenuto alla larga da Mueller.

La maggior parte dei suoi istinti è alimentata dall’ira. Dallo scontro con i giocatori di football che si inginocchiano durante l’esecuzione dell’inno nazionale – “mandate via dal campo quei figli di puttana” – alla decisione di bombardare una base dell’esercito di Bashar al Assad come risposta all’uso di armi chimiche da parte del regime siriano, Trump – un uomo che tende a circondarsi di persone che lo spronano a essere se stesso – quasi sempre ha agito nella convinzione di dover rispondere a comportamenti inaccettabili con un gesto furioso che sistemasse la faccenda una volta per tutte.

A questo si aggiungono le incriminazioni di Michael Flynn ex stretto collaboratore di Trump e suo primo consigliere per la sicurezza nazionale, e contro George Papadopoulos, un ex consulente del presidente, che si è dichiarato colpevole di aver mentito all’Fbi sui suoi contatti con intermediari di Mosca. Senza dimenticare che Mueller sta anche indagando per capire se Trump ha licenziato il direttore dell’Fbi James Comey per ostacolare un’inchiesta che, per sua stessa ammissione, “lo ha messo sotto grande pressione”.

È paradossale che sia successo proprio mentre il procuratore speciale aggiungeva una serie di tasselli a un’inchiesta che alla lunga rischia di mettere a rischio il futuro dell’amministrazione. Negli ultimi dieci giorni Mueller ha incriminato tredici cittadini russi sospettati di aver segretamente aiutato Trump a vincere le elezioni, poi ha presentato altre accuse contro Paul Manafort, che per alcuni mesi ha guidato la campagna elettorale di Trump, e ha raggiunto un accordo di collaborazione con Rick Gates ex vicedirettore della campagna che dopo le elezioni si è occupato di mettere insieme la squadra della nuova amministrazione.

Il 23 febbraio, lo stesso giorno in cui Gates si è dichiarato colpevole, il presidente ha partecipato alla Conservative political action conference, l’incontro annuale degli attivisti e politici conservatori. “Non vi dispiacerà se vado fuori copione, visto che qui è tutto così noioso”, ha esordito. Ha continuato come se la campagna elettorale fosse ancora in corso: “Abbiamo dei mezzi d’informazione corrotti, e anche una candidata corrotta”, facendo partire il coro “lock her up, lock her up”, arrestatela.

Ha detto che il muro al confine con il Messico sarà costruito ancora più alto. Ha ribadito di voler sabotare l’Obamacare e di voler armare il personale scolastico per evitare altre stragi. Ha parlato dei suoi capelli. Nessun riferimento all’inchiesta sulla Russia, all’incriminazione di Gates e nessun attacco a Mueller.

Ci sono vari motivi per cui Trump non sembra essere troppo preoccupato dall’inchiesta sulla Russia. Per prima cosa è probabile che i suoi consiglieri e i suoi avvocati siano riusciti finalmente a convincerlo a non seguire la strada percorsa da Richard Nixon, che durante lo scandalo Watergate andò allo scontro frontale con le persone che indagavano su di lui e sulla sua cerchia, ordinò il licenziamento del procuratore speciale che gestiva l’inchiesta, perse l’appoggio di tutti i suoi alleati e si avviò alla messa in stato d’accusa.

Il secondo motivo è che Trump è forse ancora convinto che la vicenda russa non lo riguardi. In Fire and fury, il libro sui primi mesi della nuova amministrazione, Michael Wolff racconta che dopo ogni nuova rivelazione dei giornali e dopo ogni nuova prova presentata da Mueller il presidente chiedeva stupito ai suoi collaboratori perché dovesse perdere tempo a occuparsi di quella storia. In un certo senso non ha tutti i torti. Trump non sbaglia quando dice che finora non è stato toccato dall’inchiesta, e che finora Mueller non ha dimostrato che ci sia stata collusione tra l’amministrazione e la Casa Bianca.