Il silenzio di Virginia Raggi sugli sgomberi a Roma

Alessandro, un immigrato della Repubblica Democratica del Congo che vive in Italia da quindici anni, è seduto su una sedia qualche metro più in là, mentre alcuni ragazzi accendono il fuoco con legna e benzina per cucinare del pollo in una pentola appoggiata sulla fiamma. Alessandro racconta cosa è successo nell’ultima settimana in via di Vannina nei due palazzi occupati in cui abitavano circa cinquecento persone tra cui molti rifugiati e richiedenti asilo.

Mamadou non è l’unico bambino lasciato per strada in seguito a due sgomberi avvenuti nel giro di pochi giorni a Roma: nel palazzo di via di Vannina 78, intorno a un tavolino rimasto intatto dopo lo sgombero ci sono anche Jennifer, una donna nigeriana, e i suoi due figli: Praise di un anno e Prosper di cinque. Jennifer ha un rosario appeso al collo e un’espressione disperata. “Non siamo riusciti a salvare quasi niente dallo sgombero”, racconta. “Abbiamo perso tutto”. Le sue cose sono tutte dentro poche buste sul tavolo.

Mamadou ha sette anni e va alle elementari. Dopo che la sua baracca all’interno di una fabbrica occupata a via di Vannina 72, sulla Tiburtina, è stata sgomberata dalla polizia, si preoccupa del fatto che non potrà più studiare di sera perché non ha l’elettricità. Dall’8 giugno insieme a sua madre Fatima e ai suoi due fratelli, Mamadou, di origine guineana, dorme su un materasso per strada, di fronte all’edificio industriale che per qualche anno è stata la sua casa. Fatima cucina sull’asfalto, mentre suo figlio gioca con una palla.

“L’8 giugno sono venuti a sgomberare il primo palazzo, ci vivevano circa trecento persone. La polizia è arrivata senza preavviso e ha buttato tutti fuori. Un ragazzo disabile che non parla è stato manganellato con violenza”. La polizia aveva promesso agli occupanti, portati in questura per essere identificati, che gli avrebbe permesso di tornare all’interno dell’edificio per recuperare le loro cose qualche giorno dopo. Invece quando la polizia è tornata c’è stato un altro blitz nel secondo palazzo occupato, in via di Vannina 78, dove vivevano duecento persone, racconta Alessandro. “La polizia ha detto che voleva identificare le persone, ma più che identificare le voleva pestare”, dice Alessandro.

Il secondo sgombero è stato più violento: molti ragazzi raccontano di aver riportato fratture e contusioni, un ragazzo mostra una foto nel telefono di un amico con un occhio tumefatto. Rubina, una ragazza italiana senza fissa dimora che da qualche mese aveva trovato un alloggio nell’occupazione, dice di aver chiamato l’ambulanza e di non aver mai assistito a uno sgombero così violento: “Si sono accaniti contro le persone che erano dentro l’edificio, non ho mai visto niente di simile”.

Nessun piano per l’accoglienza

Il 14 giugno volontari e associazioni si sono dati appuntamento in via di Vannina per distribuire i pasti e acqua potabile alle persone rimaste a dormire all’aperto. “Abbiamo più volte chiamato la centrale operativa sociale del comune di Roma per segnalare la presenza di donne e bambini, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta”, dice Roberto Viviani della Baobab experience. Federica Borlizzi, dell’associazione di assistenza legale Alterego, racconta di aver raccolto diverse testimonianze di persone malmenate: “Alcuni sono ancora in ospedale”. Marco Passaro, un altro volontario, conferma: “Alcuni mi hanno detto di essere stati colpiti in maniera molto violenta lunedì durante il secondo sgombero”.