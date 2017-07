Chiudere le fontanelle di Roma non serve a risparmiare acqua

Il 3 luglio è cominciata a Roma la chiusura graduale dei nasoni, le storiche fontanelle della capitale costruite nel 1874 e diventate uno dei simboli della città. Si chiuderanno trenta fontanelle al giorno, fino a lasciarne attive solo 85 su 2.800. Non possono essere chiuse tutte insieme perché svolgono una funzione fondamentale per l’intera rete idrica, permettendo di mantenere in pressione le tubature, che sono molto vecchie e danneggiate.

La decisione è stata presa dall’azienda municipalizzata, l’Acea, insieme alla giunta comunale all’interno di un piano più vasto di risparmio idrico e ha suscitato molte critiche. “Le conseguenze per gli utenti saranno solo negative”, ha detto Carlo Rienzi, presidente di Codacons, che ha annunciato una denuncia per interruzione del servizio pubblico. “La chiusura delle fontanelle costringerà turisti e cittadini ad acquistare l’acqua nei bar e negli esercizi commerciali, con danni economici evidenti e sicure speculazioni. I nasoni rappresentano solo l’1 per cento dello spreco di acqua a Roma, contro il 50 per cento delle falle nelle tubature”.

A pagamento

L’opposizione ha accusato la giunta guidata da Virginia Raggi di essere incoerente con le promesse fatte in campagna elettorale e di aver messo in discussione uno dei pilasti del programma elettorale del movimento fondato da Beppe Grillo: l’impegno in favore dell’acqua pubblica. Infatti, mentre il 3 luglio a via Marco Polo, davanti alla sede romana dell’Acea, veniva chiusa la prima fontanella pubblica, nell’assemblea comunale cinque consiglieri del Movimento 5 stelle presentavano una mozione per chiedere all’Acea che gli erogatori di acqua refrigerata gratuita, installati in diversi punti della città e chiamati case dell’acqua, diventino a pagamento.

Annalisa Bernabei, una dei consiglieri cinquestelle firmatari della proposta, ha spiegato su Facebook di voler trovare un accordo con il gestore per fare in modo “che le case dell’acqua già installate sul territorio comunale eroghino il servizio di acqua refrigerata naturale e frizzante con pagamento immediato”, per “eliminare la quota di manutenzione e copertura delle spese di acqua e fornitura elettrica ora addebitate sia a Roma Capitale che inserite in bolletta alla cittadinanza”.

Ma Roberto Giachetti del Partito democratico ha risposto: “In consiglio comunale si vota e si approva una mozione per mettere a pagamento anche l’acqua dei nasoni hi tech che dai tempi del Giubileo viene erogata ai romani e ai turisti nei 18 punti installati nella città”. Su Change.org l’ex consigliere comunale del Partito democratico Athos De Luca, intanto, ha lanciato una petizione per chiedere alla sindaca di non chiudere le fontanelle pubbliche. “La sindaca come maggiore azionista di Acea con il 51 per cento non doveva consentire questa inutile iniziativa che penalizza i cittadini”, ha detto De Luca.