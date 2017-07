Nel Mediterraneo si continua a morire

Quando in lontananza appaiono le luci di Pozzallo, sul ponte della nave Aquarius scoppia una bolla di voci. “È l’Italia quella?”, chiede Evelyn, una ragazza nigeriana. Chi era sdraiato si alza e corre ad affacciarsi, le donne sul ponte entrano sotto coperta a chiamare le altre. In pochi minuti sono tutti fuori.

“Evviva l’Italia, grazie Italia”, cantano un gruppo di ragazzi del Camerun, mentre si dispongono in cerchio e cominciano a ballare. “Siamo così contenti, ci hanno salvato, che Dio li benedica”, dice Vincent del Senegal mentre si muove al ritmo di due tamburi. “Il viaggio è stato duro, ma ora spero che verranno tempi migliori”, afferma balbettando Fela, mentre da seduto guarda gli altri che festeggiano.

A Evelyn viene da piangere: “Sono partita dalla Nigeria, perché i miei genitori sono poveri, non mi hanno potuto fare studiare”. Viene dallo stato di Edo, come l’80 per cento delle donne a bordo della nave. Sogna di fare la parrucchiera, ma è disposta a fare la baby sitter, la donna delle pulizie, qualsiasi cosa le permetta di vivere in maniera dignitosa. È alta e slanciata, ha vent’anni.

Christian è del Ghana, viveva in Libia con la moglie e la figlia, faceva l’operaio, sognava di aprire un’officina tutta sua. Non avrebbe mai pensato di venire in Europa, ma non sopportava più le continue minacce. “I neri in Libia sono trattati come animali, hanno ucciso un mio amico davanti ai miei occhi per derubarlo e per questo ho deciso di scappare, per garantire un futuro a mia figlia che ha appena quattro mesi. Emmanuela potrà studiare, non soffrirà come noi”. Emmanuela dorme tra le braccia di sua madre e non ricorderà il momento in cui i suoi genitori hanno messo piede in Europa.

La nave Aquarius si ferma davanti a Pozzallo per tutta la notte, in attesa di entrare in porto il giorno successivo per le operazioni di sbarco. Per tutta la notte i quattrocento ospiti della nave fanno su e giù dal ponte più alto per andare a vedere la costa. C’è gioia, ma anche paura. “Che succede dopo lo sbarco? Com’è l’Italia?”, chiede Junior, un ragazzo di 17 anni del Ghana.