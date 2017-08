Le ong boicottano il codice di condotta voluto dal governo

Save the children e Migrant offshore aid station (Moas) sono le uniche due organizzazioni non governative che per ora hanno firmato il codice di condotta articolato in tredici punti, scritto dal governo italiano per regolamentare il soccorso dei migranti nelle acque internazionali a nord della Libia.

Medici senza frontiere (Msf) e Jugend Rettet il 31 luglio hanno dichiarato che non sottoscriveranno il testo che prevede tra l’altro la presenza a bordo delle navi di agenti armati della polizia giudiziaria e il divieto di trasferire da una barca all’altra i migranti soccorsi in mare.

“Avremmo voluto che questo codice si aprisse sottolineando l’importanza dei princìpi umanitari, il principio di salvare vite per noi è fondamentale e questo non lo abbiamo ritrovato”, ha spiegato il direttore generale di Medici senza frontiere, Gabriele Eminente, lasciando il ministero dell’interno dopo aver partecipato a una riunione durata quasi due ore, insieme alle autorità italiane e ai rappresentanti di altre due ong: Save the children e Jugend Rettet.

La spagnola Proactiva open arms si è presa del tempo, ma ha dichiarato che firmerà in una lettera inviata al ministro Marco Minniti, mentre non hanno partecipato alla riunione le altre ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo: Moas, Sos Méditerranée, Sea Watch, Sea Eye, Proactiva open arms, LifeBoat.

Il no di Medici senza frontiere

“Il problema per noi è che il codice di condotta prevede che la polizia giudiziaria salga a bordo con le armi di dotazione”, ha detto Gabriele Eminente. “E questo principio non lo accettiamo in nessuno dei settanta paesi dove lavoriamo”, ha aggiunto. Msf aveva mandato una lettera al ministro dell’interno Marco Minniti prima della riunione, spiegando la propria decisione e sperando in una modifica dei punti più controversi del codice come il divieto di fare trasbordi. “Il codice di condotta prevede ancora il divieto di trasferire persone da una nave all’altra. Un sistema in cui i trasbordi sono vietati vuol dire potenzialmente rischiare di avere più morti in mare”, ha detto Eminente.

In un altro documento l’organizzazione aveva spiegato le sue perplessità su questo tema: “Dal 2016, abbiamo visto i barconi di migranti partire a ondate, e in diversi casi fino a venti barconi per volta si sono trovati in urgente bisogno di soccorso. La capacità delle navi di soccorso più piccole di stabilizzare questi barconi in attesa che le navi più grandi imbarcassero le persone è stata cruciale per salvare vite in mare. Trasferimenti tra navi sono stati richiesti di frequente dalla centrale operativa di Roma, da quando abbiamo iniziato le nostre operazioni in mare nel 2015, e hanno permesso di effettuare soccorsi secondo le migliori pratiche, lasciando le navi più piccole disponibili per altri soccorsi mentre le grandi tornavano in Italia”.

Un’altra questione delicata per Msf è la collaborazione con le autorità libiche. “Le strategie messe in atto dalle autorità italiane ed europee per contenere le partenze dalle coste libiche sono, nelle circostanze attuali, estremamente preoccupanti”, è scritto nella lettera inviata da Msf al ministro Marco Minniti. “La Libia non è un posto sicuro dove riportare le persone in fuga, né dal territorio europeo né dal mare. Ovviamente le attività di ricerca e soccorso non costituiscono la soluzione per affrontare i problemi causati dai viaggi sui barconi e le morti in mare, ma sono necessarie in assenza di alternative perché le persone possano trovare sicurezza”.