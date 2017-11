Arrivati in Italia i primi corridoi umanitari dall’Etiopia

Efrem è eritreo, ha 25 anni e all’alba del 30 novembre ha riabbracciato sua sorella Shewa che non vedeva da 17 anni. Shewa e suo marito, che ora abitano in provincia di Perugia insieme ai loro figli, sono arrivati in Italia nel 2000 rischiando la vita sulla rotta del Mediterraneo centrale, percorsa ogni anno da migliaia di persone che lasciano l’Eritrea e provano a imbarcarsi nei porti libici a bordo di mezzi precari diretti in Europa.

Efrem, invece, è arrivato il 30 novembre da Addis Abeba all’aeroporto di Fiumicino di Roma in aereo con altri 25 rifugiati che hanno aperto un nuovo corso per i corridoi umanitari, organizzati dalla Comunità di sant’Egidio insieme alla Comunità episcopale italiana (Cei), con la Caritas e la Fondazione Migrantes. Efrem e Shewa si sono scambiati un abbraccio lunghissimo, prima di guardarsi negli occhi. Poi Shewa ha detto al fratello che finalmente potrà conoscere i suoi figli. “È stato per tutti un momento molto emozionante”, ha raccontato Daniela Pompei, responsabile immigrazione della Comunità di sant’Egidio.

L’arrivo di Efrem dall’Etiopia è stato possibile grazie al protocollo firmato tra il ministero degli esteri e il ministero dell’interno e che prevede l’arrivo di cinquecento persone dai campi profughi dell’Etiopia. Nel primo gruppo di richiedenti asilo erano presenti sudsudanesi, eritrei, somali, spiega Pompei. “Un terzo di loro sono bambini”, spiega. “Sono tutti potenziali richiedenti asilo e stamattina hanno presentato la richiesta di protezione internazionale in Italia”.

I nuovi arrivati saranno accolti nelle strutture della Caritas diocesana e della Comunità di Sant’Egidio in diverse città d’Italia, da Ragusa a Ventimiglia, dove saranno avviati percorsi di integrazione, a partire dallo studio della lingua italiana. “È stato interessante vedere che gli immigrati che vivono in Italia da tanti anni si stanno mettendo a disposizione per ospitare i nuovi arrivati e per fare da mediatori”, sottolinea Pompei.