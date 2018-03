Un paese in cui i neri vengono uccisi per strada

Era sul ponte Amerigo Vespucci di Firenze a vendere ombrelli, Idy Diene, 54 anni, quando è stato colpito da sei proiettili. A sparare il pensionato Roberto Pirrone. Il giorno dopo, circa cinquecento persone sono tornate sul ponte dove è stato ucciso Diene per dire no al razzismo e fermare la violenza da cui la comunità straniera della città si sente minacciata.

Di Diene sappiamo poche cose: era originario di Morola, una cittadina a settanta chilometri da Dakar, in Senegal. Era arrivato in Italia nel 2001 in aereo con un visto turistico. “Ha vissuto a Firenze per sette anni”, racconta Mor Thiame, un amico di Diene che con lui ha condiviso l’appartamento nel capoluogo fiorentino.

Poi si era trasferito a Pontedera, in provincia di Pisa, e tutti i giorni faceva il pendolare con Firenze. In Senegal aveva undici figli, il suo sogno era tornare nel suo paese per occuparsi dell’allevamento di mucche e cavalli della sua famiglia. “Era molto religioso, un punto di riferimento per la comunità senegalese di Firenze, spesso in moschea conduceva la preghiera e si alzava alle cinque del mattino per pregare”, racconta Thiame.

“Mi ricordo il suo sorriso, la sua disponibilità, aveva poco, ma era pronto a condividerlo con tutti”, ricorda l’amico che l’ultima volta aveva scherzato su Facebook con Diene, qualche giorno prima dell’omicidio. “Non riusciva a tornare in Senegal da quattro anni, perché aveva avuto problemi con il permesso di soggiorno, che aveva risolto da un mese”, racconta Thiame che conclude: “Non vedeva la sua famiglia da quattro anni, per me era come un padre”.