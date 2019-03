I precari che si occuperanno del reddito di cittadinanza

Il secondo figlio era nato da appena quindici giorni quando Valeria Morando, 36 anni, precaria dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal), è stata raggiunta da una telefonata da parte dell’ufficio risorse umane che le comunicava che il suo contratto di lavoro non le sarebbe stato rinnovato alla scadenza. “Per via del decreto dignità il mio contratto a tempo determinato di 24 mesi non è stato rinnovato alla sua scadenza nel luglio del 2018”, spiega la donna che, dopo quattro anni di lavoro precario con diverse tipologie di contratto per la stessa azienda che dipende dal ministero del lavoro, è rimasta a casa in disoccupazione.

“Il paradosso – spiega Morando – è che saranno dei precari, addirittura dei lavoratori con un contratto a progetto, a doversi occupare di aiutare i disoccupati a beneficiare del reddito di cittadinanza, la nuova misura simbolo del governo a maggioranza cinquestelle”. Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio ha annunciato che tremila persone, i cosiddetti navigator, saranno assunte per sostenere il personale dell’Anpal nei centri dell’impiego dopo l’introduzione del reddito di cittadinanza. Ma anche i navigator saranno solo dei collaboratori e dovranno essere formati, in teoria, dagli stessi lavoratori dell’Anpal che in molti casi hanno dei contratti di collaborazione (CoCoCo).

L’11 marzo le regioni hanno dato l’ok all’assunzione dei navigator direttamente da parte dell’Anpal, attraverso una selezione di cui si occuperà la stessa agenzia. Le regioni assumeranno poi altre 11.600 persone nei centri per l’impiego a partire dal 2021. La notizia ha scatenato la rabbia dei 654 operatori precari dell’Anpal, che da un anno chiedono la stabilizzazione dei loro posti di lavoro, prima di procedere a nuove assunzioni. I lavoratori dell’Anpal promettono blocchi e scioperi e hanno convocato una manifestazione il 13 marzo davanti alla camera dei deputati, mentre in aula saranno in discussione le modifiche al decreto che istituisce il cosiddetto reddito di cittadinanza. Le camere del lavoro autonomo e precario (Clap) hanno dichiarato quattro ore di sciopero dalle 9 alle 13. Morando è una di questi precari che ha perso il lavoro qualche mese fa e da consulente per i centri per l’impiego si è rapidamente trasformata in disoccupata e possibile beneficiaria del sussidio.

Contratti a progetto

Nel gennaio del 2019 il ministro Di Maio aveva promesso che sarebbero stati assunti undicimila navigator, cioè operatori addetti all’assistenza tecnica per l’assegnazione del reddito di cittadinanza, una macchina complessa che avrà nei centri per l’impiego il suo centro amministrativo. Ma a soli due mesi di distanza il ministro del lavoro ha dovuto ridimensionare il numero delle assunzioni nella trattativa che si è svolta con le regioni, che rivendicavano la competenza di assumere nuovi operatori per i centri per l’impiego. Ora in molti si chiedono come una macchina tanto complessa possa funzionare con questi numeri di operatori precari alla loro prima esperienza di lavoro.

Secondo il ministero del lavoro, a partire dal 6 marzo sono arrivate 141.109 domande per il reddito di cittadinanza, 120.036 presso gli uffici postali e 21.073 online. Le prime cinque regioni per numero di richieste sono la Campania con 18.832 domande, la Lombardia con 18.616, la Sicilia con 15.994, il Lazio con 13.367 e il Piemonte con 13.056.

Ma anche sull’assunzione dei navigator rimangono molte perplessità. “Da quanto abbiamo capito, saremo noi a supportare i nuovi navigator, saremo noi a fargli la formazione nei centri per l’impiego nei quali noi lavoriamo da tempo”, spiega Marco Filippetti, un operatore precario che lavora all’Anpal dal 2012 con diverse tipologie di contratto. “Ho cominciato a lavorare all’Anpal (all’epoca Italia Lavoro) nel 2012 con un contratto di collaborazione di quattro mesi, poi ho superato un’altra selezione pubblica e ho lavorato diciotto mesi nei centri per l’impiego in Puglia”, afferma Filippetti.