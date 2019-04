In Venezuela è in corso una crisi umanitaria senza precedenti

Sono 3,7 milioni le persone che hanno lasciato il Venezuela dal 2014 per fuggire dalle persecuzioni politiche, ma soprattutto dalla povertà, dalla situazione economica sempre più drammatica e dai continui razionamenti di cibo ed energia elettrica. “Una crisi umanitaria senza precedenti per la regione”, afferma José Samaniego, il coordinatore per il Venezuela dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), in visita a Roma per incontrare rappresentanti del governo italiano.

“Sempre più spesso i venezuelani anche della classe media lasciano il paese, magari solo per curarsi perché negli ospedali del paese mancano le medicine e ci sono continui blackout”. Sono soprattutto i paesi limitrofi e in particolare i paesi andini ad accogliere i venezuelani in fuga: Colombia, Perù, Ecuador, Cile. Negli ultimi mesi anche in Argentina e in Brasile il numero dei profughi venezuelani è aumentato. Alcuni partono dal Venezuela via mare e cercano di raggiungere i paesi centroamericani: il Messico, il Costa Rica, Panama e l’Honduras.

In tutto sono sedici i paesi latinoamericani che stanno accogliendo i profughi venezuelani. “Molte persone vogliono uscire dal paese solo per un breve periodo, in modo da guadagnare dei soldi o farsi curare. Per questo il governo colombiano ha concesso un visto temporaneo di circolazione frontaliera da qualche mese e almeno tre milioni di persone ne hanno fatto richiesta”, afferma Samaniego.