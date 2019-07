Gli insulti contro Carola Rackete e i discorsi di odio in Italia

Gli insulti sessisti rivolti a Carola Rackete – la comandante della Sea-Watch 3 – durante il suo arresto sul molo di Lampedusa , il 29 giugno, hanno scatenato diverse reazioni di condanna e hanno aperto in Italia una discussione sulla diffusione dei discorsi di odio e sul rapporto tra i commenti offensivi e discriminatori online e gli slogan sempre più aggressivi dei politici verso le donne, i migranti e le minoranze. L’organizzazione Amnesty international ha pubblicato da poco un rapporto, Il barometro dell’odio, in cui ha analizzato proprio la relazione tra le parole dei politici e l’hate speech in rete, prendendo in esame centomila post, tweet e commenti online diffusi durante la campagna elettorale per le elezioni europee del 26 maggio 2019.

Il linguista Federico Faloppa, che ha curato il rapporto di Amnesty, ha fatto notare che nella campagna per le elezioni europee “Salvini e Italia sono stati i due sostantivi più frequenti, seguiti da Lega ed Europa”. Spiega Faloppa che “Salvini è il protagonista delle discussioni, nel bene e nel male: frequentissimo è il titolo di ‘capitano’, che gli viene attribuito con connotazione positiva, ma frequente è anche l’apposizione ‘bastardo’, con cui viene apostrofato dai suoi oppositori e dai loro follower”. Spesso i politici non sono espliciti nell’incitamento all’odio: “Non c’è un rapporto di causa ed effetto tra l’aggressività dei politici e la produzione di hate speech, ma abbiamo osservato che c’è da parte dei politici una specie di eccitamento, mai esplicito, che produce commenti che diventano invece esplicitamente discriminatori”.

Per il linguista è molto interessante per esempio come viene usato l’aggettivo “nostro” nei discorsi di odio: “C’è una dimensione semantica dell’odio che coinvolge parole che sembrano neutre, ma che non sono in effetti usate in maniera neutra. Per esempio si dice i ‘nostri’ porti, le ‘nostre’ donne. È come se chi usa i discorsi di odio facesse riferimento a una costruzione semantica simile, omogenea, mentre chi si oppone ai discorsi di odio abbia un ‘noi’ frammentato. Gli odiatori sono molto coesi anche dal punto di vista linguistico, mentre chi si oppone ai discorsi di odio non lo è”.

Per Vincenzo Visco Comandini, professore di economia delle istituzioni all’università Tor Vergata di Roma, i discorsi di odio sono favoriti dai social network e dalla loro struttura economica. Secondo l’economista, i social network profilano i soggetti che potrebbero essere più sensibili ai discorsi di odio e li sottopongono più frequentemente a questo tipo di stimolo. “Questi tipi psicologici sono profilati dagli algoritmi a scopi elettorali, il voto viene trattato come un qualsiasi prodotto di mercato. Studi recenti dimostrano che le fake news e i discorsi di odio in rete hanno un’influenza sulle campagne elettorali”, spiega Visco Comandini.