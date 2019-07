L’accordo sui migranti di Macron è una sfida ai porti chiusi di Salvini

Quattordici paesi europei hanno trovato un accordo per attivare “un meccanismo di solidarietà” che serva a ricollocare i migranti soccorsi nel Mediterraneo. Lo ha annunciato il 22 luglio il presidente francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa a Parigi, dopo aver ricevuto l’Alto commissario dell’Onu per i rifugiati Filippo Grandi e il direttore generale dell’Organizzazione mondiale delle migrazioni (Oim) Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino e al termine di una riunione informale tra i ministri dell’interno e degli esteri dei paesi europei. Tra i quattordici che si sono detti disponibili all’accordo voluto da Parigi e Berlino ce ne sono otto che saranno particolarmente attivi nel progetto: si tratta della Francia, della Germania, del Portogallo, del Lussemburgo, della Finlandia, della Lituania, della Croazia e dell’Irlanda. Il ministro dell’interno italiano Matteo Salvini non ha partecipato al vertice convocato da Parigi e ha fatto sapere che non intende sottoscrivere la proposta francese. Condividere le responsabilità

L’obiettivo della riunione informale era quello di trovare un accordo preliminare a uno vero e proprio che dovrebbe essere stipulato a Malta a settembre, per adottare un sistema strutturale di condivisione delle responsabilità tra i paesi europei per il soccorso e il ricollocamento dei migranti soccorsi in mare lungo la rotta del Mediterraneo centrale. L’obiettivo è quello di evitare che si apra un negoziato su ogni nave che soccorre migranti al largo della Libia, come avviene ormai da un anno. Per Macron questo meccanismo dovrebbe consentire di ricollocare i richiedenti asilo “nella maniera più rapida possibile”, mentre in cambio i paesi che offrono accoglienza chiederebbero all’Italia e a Malta di aprire i loro porti alle navi umanitarie.”Abbiamo consolidato il meccanismo di ripartizione nel breve periodo, ma vorremmo andare più lontano e responsabilizzare tutti i governi e le istituzioni europee”, ha detto Macron che vuole anche migliorare il meccanismo di rimpatrio volontario verso i paesi di origine.

Riguardo alla proposta di Macron i segnali che arrivano da Roma non sono confortanti

Il presidente francese ha anche parlato della situazione in Libia, chiedendo alle autorità di mettere fine alla detenzione dei migranti. “La situazione in Libia è estremamente preoccupante”, ha detto Macron che ha condannato i bombardamenti contro i centri di detenzione. Secondo le organizzazioni internazionali almeno 5.200 profughi si trovano nei centri di detenzione governativi, mentre non si hanno cifre delle persone incarcerate nei centri non governativi. Il presidente francese ha detto di voler coinvolgere tutti i paesi europei nel programma che potrebbe essere finanziato con i fondi dell’Unione. Ma i segnali che arrivano da Roma non sono confortanti. “La riunione sui migranti organizzata a Parigi è stata un errore di forma e di sostanza. L’Italia ha rialzato la testa, non prende ordini e non fa la dama di compagnia: se Macron vuole discutere di immigrati venga pure a Roma”, ha detto Matteo Salvini commentando le dichiarazioni del presidente francese. “Il vertice di Parigi voluto da francesi e tedeschi si è rivelato un flop ed è stato ampiamente disertato dai ministri europei”, ha concluso. Mentre la Francia e la Germania, in linea con quanto annunciato dalla nuova presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, sembrano cercare dei tavoli multilaterali per risolvere la questione dell’immigrazione, l’Italia appare sempre più isolata sulle sue posizioni.

Di nuovo in mare

Intanto le ong Sos Méditerranée e Medici senza frontiere (Msf) hanno annunciato in una conferenza stampa di essere tornate in mare con una nave di soccorso, l’Ocean Viking. La nave che batte bandiera norvegese sarà operativa da agosto. “Per sette mesi abbiamo cercato una nave, è stato lungo e difficile trovare un armatore che ci sostenesse e una bandiera che rispettasse le leggi del mare”, ha indicato Frédéric Penard, direttore delle operazioni di Sos Méditerranée.