La libertà in Egitto è ai minimi storici

“Ogni ong dovrà richiedere l’autorizzazione statale prima di ricevere qualsiasi finanziamento; se lo stato non risponderà entro 60 giorni, la richiesta sarà considerata come rifiutata”, spiega Mada Masr . “Secondo l’articolo 88 le pene per chi opera senza autorizzazione vanno da uno a cinque anni di prigione e da 50mila a un milione di lire egiziane. Chi collabora con organizzazioni straniere rischia cinque anni di prigione”.

Prima della rivoluzione l’Egitto aveva già scatenato una caccia ai finanziamenti stranieri delle ong, seguita dall’incarcerazione di parecchi responsabili delle organizzazioni stesse, in particolare quelle legate a partiti statunitensi. Adesso questa nuova legge rende impedisce di portare avanti un lavoro nella società civile se un’organizzazione non è in linea con il governo.

Il 30 maggio 2017 è entrata in vigore in Egitto una legge che ostacola le attività delle organizzazioni non governative, approvata il giorno prima dal parlamento.

La legge è stata condannata dalla maggior parte degli attivisti per i diritti umani, tra cui Maina Kiai, ex inviato speciale delle Nazioni Unite per il diritto alla libertà di riunione e di associazione, secondo il quale la legge rischia di “devastare la società civile egiziana e trasformarla in marionetta del governo”. La direttrice di Human rights watch per il Medio Oriente e l’Africa, Sarah Leah Whitson, aveva avvertito che “se con questa legge, diventerebbe una farsa dire che l’Egitto autorizza l’esistenza di organizzazioni non governative visto che saranno sottoposte al controllo delle agenzie di sicurezza dello stato”.

La stretta sull’informazione online

Il 25 maggio il governo egiziano aveva già deciso il blocco in Egitto di 21 siti di informazione con l’accusa di incoraggiamento al terrorismo. Tutti i siti legati in qualche maniera ai Fratelli musulmani e al Qatar hanno subìto il blocco, a cominciare da Al Jazeera e Huffington Post Arabic. Questi blocchi sono stati ordinati contemporaneamente in Arabia Saudita. I paesi del Golfo hanno considerato la visita di Trump uno sdoganamento sulle questioni relative ai diritti umani, sulla libertà di stampa e sulla repressione, scrive Ali Alaswad a proposito della repressione degli oppositori in Bahrein.