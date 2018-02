In Siria ospedali e civili sono sotto attacco

La Siria sta vivendo uno dei momenti più terribili dall’inizio della guerra cominciata sette fa, assicurano tutte le agenzie delle Nazioni Unite presenti sul territorio.

Tra gli elementi più gravi c’è il fatto che da gennaio gli ospedali sono chiaramente presi di mira, in totale violazione del diritto internazionale umanitario. La Union of medical care and relief organizations (Uossm), una coalizione internazionale di ong che si occupano di soccorsi d’emergenza, ha registrato oltre 14 attacchi a delle strutture mediche solo nel mese di gennaio. Tra gli ultimi raid denuncia quello contro l’ospedale di Al Maghara, nella provincia di Hama, considerato il più sicuro della Siria essendo collocato in una caverna 20 metri sottoterra. Per il portavoce dell’Uossm, Avi D’Souza, “la distruzione di Al Maghara è l’attacco più grave agli ospedali nell’ambito di una campagna più ampia contro le strutture sanitarie in Siria”. L’attacco non è stato rivendicato, ma l’aviazione militare siriana, appoggiata da quella russa, sta effettuando numerosi attacchi aerei contro le postazioni ribelli nella zona.

Altre aree di crisi sono quella di Afrin, nel nordovest del paese, dove la Turchia ha lanciato un’operazione contro le milizie curde e oltre 15mila persone sono state sfollate; e quella nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco, l’enclave tenuta dai ribelli in cui 400mila persone sono sotto assedio: almeno 750 di loro dovrebbero essere trasferite urgentemente o ricevere cure mediche, ma i soccorsi non possono arrivare.

Il coordinatore delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari in Siria, Jan Egeland, ha espresso tutta la sua frustrazione il 1 febbraio: “Gli sforzi diplomatici per fare entrare aiuti nel paese sono ormai totalmente impotenti”. I convogli umanitari devono essere approvati dal governo siriano e dai gruppi armati che devono offrire garanzie di sicurezza, ma l’ultimo convoglio è stato fatto passare a novembre. Egeland ribadisce: “Bisogna mettere fine ai combattimenti e Russia, Turchia e Iran devono mettere fine all’intensificarsi di questi attacchi”.