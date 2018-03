La vita impossibile nella Ghuta assediata 

Nella Ghuta orientale, la regione intorno a Damasco, il regime di Bashar al Assad bombarda senza sosta da tre settimane. L’attacco è “una delle più brutali campagne militari mai viste in sette anni di guerra”, scrive Al Araby. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani l’assedio ha intrappolato nella zona 400mila persone, e vi hanno perso la vita almeno 1.162 civili, inclusi 241 bambini. Da tre settimane gli abitanti della Gutha orientale vivono quindi sotto terra: “Come nel medioevo, senza acqua, elettricità o medicinali”, spiega Layla Bakri, un’ingegnera agricola di Duma che descrive a Middle East Eye la sua vita: “Le donne provano ad andare avanti insieme a bambini e anziani. Sembra di vivere dentro le tubature delle fognature, senza aria né luce”. Le malattie della pelle e le infezioni polmonari si stanno diffondendo a gran velocità per via della sovrappopolazione e per la mancanza di strutture igieniche. “Non possiamo fare una doccia o lavarci da settimane, e l’odore è diventato insostenibile”. Senza aiuti alimentari, le provviste di cibo stanno finendo, aggiunge ancora Bakri ed “è straziante sentire mia figlia chiedere cibo e non avere niente da darle”.

Il giornale di opposizione siriano Zaman al Wasal spiega anche che la popolazione non osa uscire allo scoperto, nemmeno per seppellire i morti e così a Duma “una settantina di persone è stata sepolta nel parco della città perché i familiari non potevano raggiungere il cimitero in sicurezza”. Dopo tre settimane di assedio e di bombardamenti, il tono e le condanne internazionali aumentano. Il 24 febbraio il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva emesso la risoluzione 2401 che chiede un cessate il fuoco di 30 giorni. Ma russi e siriani hanno continuato gli attacchi come se non fosse mai stata scritta. Mark Lowcock, coordinatore dell’ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, ha presentato un resoconto della situazione davanti al Consiglio di sicurezza:

La risoluzione del Consiglio di sicurezza 2041 è stata applicata? C’è un cessate il fuoco in Siria? No e no. Le agenzie dell’Onu hanno potuto far entrare i convogli umanitari nelle zone assediate? No. I civili hanno potuto lasciare la Ghuta orientale? No. Se non ci sono stati accessi umanitari in seguito alla risoluzione, che cosa è successo nei seguenti giorni? Più bombardamenti. Più combattimenti. Ancora più morti. Più distruzione. Più fame. Più miseria. In altre parole, è andata ancora peggio.