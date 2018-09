La danza di ballerini e droni per non dimenticare Aleppo

Omar Rajeh, figura chiave della danza contemporanea libanese, presenta nell’ambito del Romaeuropa festival una creazione in anteprima: Minaret, una coreografia ispirata al minareto della Grande moschea di Aleppo, in Siria, distrutto dai combattimenti della guerra civile nell’aprile del 2013. In scena ballerini, droni e musicisti, in una performance che vuole spingere lo spettatore a chiedersi com’è possibile che una città ci sparisca da davanti agli occhi.

Omar Rajeh è nato nel 1975, l’anno in cui in Libano cominciò il conflitto durato quindici anni che lasciò in macerie gran parte della capitale Beirut. La guerra libanese, racconta Rajeh, “non l’ho vissuta in prima persona, ero molto giovane, per me era quasi un gioco”. Quella in Siria, invece, “non si può non vedere, a causa della profusione d’immagini di violenza, morte, e distruzione”.

Rajeh è un importante esponente della scena artistica libanese. Coreografo e danzatore, ha alle spalle un lungo percorso creativo, con lavori come Mushrooms and fig leaves (2011), That part of Heaven (2013) o Beytna (”casa nostra”, del 2016). A Rajeh è attribuito il merito di aver creato uno spazio per la danza contemporanea a Beirut e in altre capitali del mondo arabo.

Tutto da zero

È arrivato alla danza contemporanea attraverso la dabka, un ballo tradizionale diffuso in tutto il Medio Oriente. Inizialmente si esibiva con la compagnia di Abdel Halim Caracalla, le cui performance mescolavano modernità e folklore. Poi Rajeh ha sentito la necessità di esprimersi in modo più personale. Ma non c’erano luoghi dove poteva presentare i suoi lavori, così ha lanciato un festival, Bipod, che oggi è alla quindicesima edizione. L’anno scorso ha inaugurato Citerne Beirut, uno spazio dedicato a queste rappresentazioni. Perché caricarsi di un tale fardello? “Non ho mai pensato di avere un’altra scelta”, spiega Rajeh. “Se volevo presentare un lavoro che mi corrispondesse, dovevo creare il contesto adatto”.

Bipod si è ampliato, coinvolgendo altre capitali arabe che soffrivano della stessa mancanza di luoghi di rappresentazione: c’è un’edizione ad Amman, in Giordania, e una a Ramallah. “La gente di Ramallah ha l’impressione di essere tagliata fuori dal mondo, Bipod l’aiuta a sentire il legame culturale e artistico tra gli artisti arabi. E poi siamo così vicini, neanche due ore di auto…”, osserva Rajeh.

La solidarietà tra ballerini arabi è una costante della sua carriera. Rajeh ha aiutato molti giovani artisti della regione a emergere. Oggi con Minaret rivolge lo sguardo a un’altra città molto vicina a Beirut: Aleppo, città millenaria, centro della musica classica araba più raffinata, oggi devastata dal terribile assedio finito nel 2016.