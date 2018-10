Le verità e le ipocrisie sulla vicenda Khashoggi

Vittime e carnefici Intanto in Arabia Saudita Salah Khashoggi, figlio del primo matrimonio del giornalista, ora agli arresti domiciliari in Arabia Saudita con divieto di viaggiare all’estero, ha dovuto posare davanti alle telecamere mentre dà la mano a re Salman e al principe ereditario: ‘”Una foto che parla da sé”, titola Al Jazeera Arabic . Il suo vestito bianco è tutto spiegazzato, nota il sito del Qatar, e il suo viso teso mentre dà la mano ai presunti mandanti dell’assassinio di suo padre è un’immagine straziante.

Con un paradosso – che non è affatto l’unico in questo tragico assassinio – il presidente che ha incarcerato il numero maggiore di giornalisti nella storia turca, si è rivestito in queste ore da paladino della libertà di stampa e della trasparenza in Medio Oriente. Nello stesso discorso, Erdoğan si è anche dichiarato pronto a collaborare con le Nazioni Unite e la giustizia internazionale, insinuando un prossimo ricorso presso la Corte penale internazionale.

Dal 2 ottobre 2018, giorno della sparizione del giornalista Jamal Khashoggi dopo che, accompagnato della fidanzata turca Hatice Cengiz, si era presentato al consolato saudita per ritirare un nulla osta per il suo prossimo matrimonio, il rapporto con la stampa è stato gestito con cura dal governo di Ankara, che giorno dopo giorno ha centellinato ai giornalisti pezzi di informazioni di “fonti anonime”.

Un assassinio commesso in un consolato – luogo per definizione di protezione – ha il fascino per la stampa di una cupa spy story

Dopo aver negato la sua morte a lungo, il governo saudita ha tardivamente confermato l’assassinio del giornalista presentandolo come conseguenza di “un interrogatorio andato male in seguito a una lotta” e ha annunciato l’arresto di quattro dignitari sauditi tra cui Saud al Qathani che verosimilmente ha monitorato l’uccisione via Skype, come hanno rivelato le registrazioni. Saud al Qathani è l’uomo di fiducia del principe ereditario Mohamed bin Salman (Mbs) e il manager dei suoi social network.

Il caso mediatico

In questi 18 giorni, il caso Khashoggi è anche diventato un caso mediatico internazionale. L’inchiesta ha occupato quotidianamente le prime pagine della stampa occidentale e araba. Certamente, un assassinio commesso in un consolato – luogo per definizione di protezione – in un paese terzo e certamente non amico dell’Arabia Saudita pone molte domande e ha il fascino per la stampa di una cupa spy story sostenuta dalla fuga di notizie turche centellinate con cura.

Ma si sente anche in questa attenzione della stampa una reazione a quest’anno di campagna di comunicazione forsennata da parte del principe ereditario Mohamed bin Salman che, a colpi di miliardi ad agenzie di comunicazione in tutto il mondo, panelli pubblicitari con la sua immagine nelle capitali occidentali e campagne promosse sui social network come twitter, ha cercato di gestire la sua immagine e consolidare il suo potere nella famiglia reale.

Esattamente un anno fa, il lancio della Future investment initiative rappresentava l’incoronazione del principe ereditario come il riformista e il modernizzatore del regno insieme al suo progetto multimiliardario Neom e la sua Vision 2030 destinata a diversificare l’economia del paese dopo l’era del petrolio. Quella che è stata soprannominata la Davos nel deserto, è stata ora disertata dai grandi investitori, con l’assenza principale dei grandi capi di banche d’investimento e ministri delle finanze dei paesi più ricchi.

La campagna di Mbs aveva anche sedotto molti giornalisti rinomati – come per esempio Thomas Friedman che sul New York Times aveva scritto l’articolo “Finalmente, la primavera dell’Arabia Saudita”, criticato già all’epoca come un articolo di parte. Dopo l’uccisione di Khashoggi, sembra che anche il giornalismo globale abbia deciso di riprendere in mano la questione.

Lo Yemen non scandalizza

Molti hanno espresso alcune critiche nel vedere il mondo mediatico indignarsi in questo modo per la morte di un collega mentre si parla a stento di un’altra tragedia orchestrata dal principe ereditario in quanto ministro della difesa saudita: la guerra in Yemen decisa da lui nel 2014, è la più grande catastrofe umanitaria del secolo secondo le Nazioni Unite.

I segnali d’allarme delle organizzazioni umanitarie sono stati quasi inascoltati, malgrado otto milioni di persone sull’orlo della carestia e la più grave epidemia di colera della storia moderna.

Per la premio Nobel yemenita Tawakul Karman invece, le condanne intorno all’assassinio di Khashoggi rappresentano una nuova occasione per fare luce sulla tragedia yemenita: “Credo che il sangue di Jamal Kashooggi porterà la pace nella regione se sarà effettivamente punito”, ha dichiarato Karman al Guardian. Il giorno stesso della conferma dell’uccisione, l’editoriale del Washington Post è intitolato “È tempo di mettere un freno alla guerra saudita in Yemen” e chiede chiaramente una nuova posizione americana davanti all’alleato saudita.

Per Madawi al Rasheed, professoressa alla London School of Economics e autrice del libro Salman’s legacy: the dilemma’s of a new era in Saudi Arabia (L’eredità di Salman: il dilemma di una nuova era in Arabia Saudita), Riyadh deve pensare ora a vere e profonde riforme o il paese “si deteriorerà fino a diventare un stato pariah, scosso dagli scandali passati e futuri, fino a quando esploderà dall’interno”.