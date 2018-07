I test Invalsi servono a migliorare la scuola?

Le prove Invalsi sono somministrate a tutti gli studenti italiani che frequentano la seconda e la quinta elementare, la terza media e la seconda superiore per misurare le competenze in italiano, matematica e inglese. Da quest’anno sono state introdotte alcune importanti novità: innanzitutto si è passati alla versione computer based delle prove (gli studenti, solo quelli delle scuole secondarie, hanno usato un pc della scuola); e in quinta elementare e in terza media è stata introdotta la prova di inglese. Le prove inoltre sono state svincolate dal voto per l’esame finale delle medie: l’accoppiamento era stato sempre molto criticato, soprattutto per la scarsa corrispondenza tra valutazione dei docenti e risultati Invalsi. Bisognava comunque aver svolto la prova per essere ammessi all’esame di terza media e dall’anno prossimo sarà lo stesso per l’esame di maturità: gli studenti del quinto superiore saranno tutti testati a marzo.

Il rischio che viene paventato è che lo studente sia ridotto a un codice a barre, esaminato, classificato e selezionato: pronto per il mercato dell’istruzione e poi del lavoro. Il valore originario che invece viene rivendicato da chi le elabora è che le prove servono per migliorare la scuola.

La più comune perplessità rispetto alle prove Invalsi è che trasformino la scuola in un grande testificio (nonostante dall’Invalsi insistano perché non si usino i termini test o quiz ma sempre prove), in cui la valutazione sostituisce del tutto la ricerca pedagogica: due critici di rilievo, per esempio, sono stati negli anni il pedagogista Benedetto Vertecchi e il matematico Giorgio Israel, che hanno entrambi lavorato al ministero cercando di ridimensionarne il ruolo e addirittura di cancellarli. Per avere un’idea di questa prospettiva critica, basta sfogliare un paio di testi recenti come La tirannia della valutazione di Angelique del Rey e Valutatemi! di Bénédicte Vidaillet, in cui si sottolinea come l’eccessivo peso attribuito a questo tipo di test generi negli studenti ansia da prestazione e da competizione.

L’attuale presidente dell’istituto, Annamaria Ajello (dal 2017) , è la prima a non provenire da una formazione economica (i primi a occuparsi di Invalsi sono stati funzionari dalla Banca d’Italia): è infatti ordinaria di psicologia alla Sapienza. Nella sede dell’Invalsi in via Ippolito Nievo a Roma, ci tiene a sottolineare l’aspetto al tempo stesso scientifico e costituzionale del suo lavoro: “In Italia la problematicità di nozione di apprendimento non è affrontata da un punto di vista scientifico. Innanzitutto occorre capire che tipo di apprendimento si valuta attraverso le prove: non tutte le materie vengono esaminate con l’Invalsi. Certo, ci si può chiedere a cosa serve una prova rispetto alla comprensione di un testo, alla matematica, o all’inglese. Ma la cosa fondamentale è riconoscere che dobbiamo garantire che almeno in terza media le persone sappiano leggere e comprendere un testo. Questo è un diritto che viene negato a metà della popolazione degli studenti”.

Il criterio fondamentale per Ajello è quindi: valutare non tutte le conoscenze, ma solo alcune competenze basilari (posizione che sembra in palese contraddizione con la recente apertura del ministro Marco Bussetti, che ha detto di voler allargare le prove alla geografia).

Ma se sull’idea di valutare lo stato della scuola per capire come rinnovarla sono tutti d’accordo, la differenza più profonda tra chi difende a spada tratta i test Invalsi e chi invece ne critica l’impianto, si concentra spesso tra una valutazione di tipo censuario e una di tipo campionario. Ovvero, per avere a disposizione dei dati per migliorare la scuola, ha senso esaminare tutti o basterebbe lavorare con un campione statistico ben scelto?