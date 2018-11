Dall’amor cortese al dancehall: il lungo viaggio di DFS

Sia l’ars nova che il dancehall si sono rivelati due modi di fare musica che, in epoche storiche diverse, si sono propagati rapidamente nel mondo e hanno continuato a evolversi. Sono entrambi linguaggi internazionali che hanno saputo estendere la loro influenza culturale oltre i luoghi in cui sono state creati. Danze, ballate e madrigali si propagavano per l’Europa prerinascimentale così come suoni, tecnologie e stili della diaspora caraibica hanno portato molti elementi di dancehall nelle classifiche pop globali.

Le corti francesi del trecento e la scena dancehall giamaicana usano la musica in modo simile: come strumento identitario e come collante sociale. L’ars nova, attraverso le sue polifonie sacre e profane, creava un architettura sonora dentro cui rappresentare e codificare una società nuova. E la cultura dei soundsystem giamaicani, a partire dagli anni sessanta, fa la stessa cosa ibridando generi musicali e sublimando nel suono e nella danza le dinamiche sociali non facili dell’isola caraibica.

Eppure, sembrano dirci i due coreografi, esiste un luogo ancestrale dentro di noi in cui parola, canto, danza e teatro diventano una cosa sola e rispondono a un bisogno primordiale dell’essere umano, quello di armonizzarsi con i suoi simili. È la base, non solo del fare teatro, ma di tutte le società umane.

Cosa unisce i mottetti profani scritti da Guillaume de Machaut in Francia a metà del trecento e il basso ronzante dei soundsystem di Kingston, in Giamaica?

DFS comincia nella semioscurità con Chaignaud e una danzatrice che, immobili uno di fronte all’altra, intonano un antico mottetto. Le loro voci si cercano e si trovano, e solo dopo i loro corpi cominciano a muoversi. I movimenti della danza seguono quelli del canto ricordandoci una cosa che spesso tendiamo a dimenticare: anche la voce è corpo.

Siamo abituati ad ascoltare la musica vocale antica in situazioni estremamente controllate: su disco o in ambienti claustrali come chiese o sale da concerto. È molto facile che, con tanti secoli che ci separano da quelle musiche, ci troviamo a smaterializzare le voci e a descrivere anche il più appassionato mottetto amoroso come “etereo” , “diafano” o “soprannaturale”. In realtà ogni voce esce da un corpo umano che ha un suo peso, occupa un suo spazio, consuma energia e si muove.

Chaignaud e Bengolea mettono in scena proprio questo: con le loro voci affaticate dalla danza che, imperfette, si arrampicano su partiture antichissime in cerca di un’armonia.

Gli artisti giamaicani che hanno collaborato alla coreografia (Damion BG Dancerz e Craig Black Eagle) giustappongono la loro pratica a quella dei coreografi europei. E in scena è tutto un turbinare di cambi di tempo e di scarpe: si passa dai piedi nudi alle scarpette da punta e alle sneakers.

L’effetto finale è quello di tante vignette forse un po’ staccate tra loro, soprattutto quando a un mottetto francese viene contrapposto un pezzo di un artista come Vybz Kartel o Stitches. C’è solo un momento in cui i due mondi sembrano davvero confondersi uno nell’altro: i danzatori, tutti in scena, si muovono su un basso a volume sempre più impercettibile, un battito che si consuma in una sorta di vibrazione. È il basso continuo del soundsystem giamaicano, una cosa che smetti di sentire con le orecchie ma che senti con lo stomaco e il diaframma. Solo in quel fugace momento di estrema astrazione sonora il muro tra i generi, le pratiche e i secoli è davvero caduto.