Il sogno di Alexander Calder e William Kentridge

Questa non è una pipa, aveva dichiarato il pittore surrealista René Magritte in una sua famosa opera del 1929. E questo, nonostante possa sembrarlo, non è teatro d’avanguardia, rilanciava il critico d’arte Giovanni Carandente a proposito di Work in progress, lo spettacolo dello scultore Alexander Calder da lui curato nel 1968 per il teatro dell’Opera di Roma.

Quando il sipario dipinto si apre su una scena astratta e cominciano a risuonare le musiche (registrate) di Niccolò Castiglioni, Aldo Clementi e Bruno Maderna si fa prima a dire cosa Work in progress non è. Non è opera e non è balletto, non è un concerto e non è una pièce teatrale. E nonostante sia il 1968 non è neanche un happening. Però è teatro: è “la proiezione, sulla scena di un teatro, del mondo magico entro cui muove e agisce l’arte di uno dei più grandi scultori del ventesimo secolo”, scriveva Carandente.

Le opere di Calder sono oggetti e lui si definisce ingegnere. Sulla scena di Work in progress, i suoi mobiles e stabiles sono vivi: si muovono animati da macchinisti-burattinai ben visibili. Sono oggetti ma non sono macchine: nella migliore tradizione surrealista hanno qualcosa di organico, di biologico: sono forme di vita. Come lo sono il mimo che agita la sua bandiera rossa sulla cima di una piramide (sembra uscito da una tavola di Moebius!) e i ciclisti che animano una delle scene più belle di questo onirico circo bio-meccanico. Eppure non è avanguardia: è teatro musicale espanso.