Lia Rodrigues tra danza e resistenza nel Brasile di Bolsonaro

Fúria , lo spettacolo della coreografa brasiliana Lia Rodrigues visto al Romaeuropa festival , è un tour de force di violenza e di bellezza, un rituale moderno e primitivo allo stesso tempo. Come reazione alla repressione politica, sessuale e contro le minoranze imposta al Brasile dal presidente Jair Bolsonaro, la companhia de danças Lia Rodrigues porta sulla scena, direttamente dalla favela di Maré, nella zona nord di Rio, una grande varietà di corpi, di etnie e di colori che, in modo proteiforme e sempre più parossistico, si mescolano tra di loro.

Come in un bassorilievo di antiche divinità marine, braccia e gambe si intrecciano, i corpi nudi non sono solo attori o danzatori, ma diventano anche spazio e scenografia. Come nei fregi dei templi indù i sessi si compenetrano e le gambe, le braccia e i sensi sembrano moltiplicarsi in un divenire sempre più abbacinante in cui maschio e femmina, bianco e nero, dominatore e dominante si confondono in un’unica danza frenetica.

Un atto politico

La musica percussiva che agita questi corpi viene dalla Nuova Caledonia, ma la sua forza ctonia potrebbe farci pensare all’Africa, al carnevale di Haiti, al candomblé di Bahia, al baile funk di una favela di São Paulo o a un rave di Berlino. Fúria è una celebrazione rituale della vita e della violenza che implicitamente comporta il desiderio di restare in vita.

Lia Rodrigues, nata a São Paulo nel 1956, gestisce la sua compagnia di danza dal Centro de artes da Maré, nel cuore della favela carioca che il governo brasiliano ha militarizzato e cercato di nascondere ai turisti in occasione delle olimpiadi del 2016.

Per Rodrigues, che ha vissuto e lavorato in Brasile sotto la dittatura dei colonnelli, la danza è un atto politico e di resistenza, anche se nel programma di sala mette le mani avanti e dice: “Non è la danza che può cambiare le cose ma i politici che votiamo”. Quello che l’arte può fare è offrire una visione del mondo e Fúria lo fa mostrando “l’amore e l’energia della creatività”.