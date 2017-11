Lucca comics è una bolla felice con pregi e difetti

Una vera felicità, questa 51ª edizione di Lucca Comics & Games Heroes 2017. Per la felicità stessa che si vedeva nei volti e nei comportamenti dei tanti visitatori, nell’empatia con la festa. E per la sua durata, dal 31 ottobre al 5 novembre, che la fa somigliare sempre più a un festival del cinema che fa dimenticare del tutto o quasi quello che succede nel mondo esterno. Una sorta di sospensione del tempo, una bolla. Questa bolla ha pregi e difetti.

Sicuramente la vicinanza con videogiochi e produzioni dell’audiovisivo destinate all’intrattenimento crea un certo contrasto con il fumetto, che si legge ancora in gran parte sulla carta, come è ancora disegnato in gran parte sulla carta. Ma anche perché il festival, nato come festival di fumetto in quanto espressione artistica in divenire (al quale erano affiancati il cinema d’animazione e illustrazione), nelle sue esposizioni valorizza autori che hanno una diversa impronta artistica espressione della propria interiorità, di un loro mondo. Sia che vogliano anche divertire, come Federico Bertolucci, sia che vogliano invece proporre una riflessione sul mondo, anche se con modalità affascinanti se non ammalianti, ed è invece il caso di un maestro del fumetto d’autore come Igort.

Le diverse anime del fumetto

Comunque, i numeri di questa edizione parlano chiaro. A cominciare dai 240mila biglietti venduti in cinque giorni (cifre reali, al contrario di altri festival). Anche se il festival ha un’importante apertura alle produzioni audiovisive, gli eventi sui quali ci soffermeremo sono però quelli legati al fumetto. Dopotutto il festival di Lucca, nato nel 1965, è il più vecchio festival del fumetto nel mondo, come il festival di Venezia lo è per il cinema.

E ha proposto tanti eventi, colloqui, conferenze e incontri, come sempre, da quello con Zerocalcare per parlare, con umorismo, del nuovo libro Macerie prime e la sua crisi esistenziale-creativa, a quello con José Muñoz, premiato alla carriera con lo Yellow Kid destinato a un maestro del fumetto.

Ovviamente è normale pubblicare sui social network la diretta dell’incontro di Robert Kirkman con il pubblico al teatro del Giglio, moderato dallo storico Paul Gravett (il curatore dell’esposizione Mangasia in corso a Roma al palazzo delle Esposizioni) e introdotto da Andrea Fornasiero (visibile ancora adesso andando sulla pagina Facebook del festival). Ma se è comprensibile il rilievo dato un autore come Kirkman, autore della celeberrima serie The walking dead, si può rimanere comunque delusi dal fatto che l’incontro con Muñoz non sia stato altrettanto visibile.

Eppure il maestro argentino trapiantato a Milano lo meritava non solo in quanto grande autore, ma anche in quanto oratore e affabulatore. Quando parla, non è solo intelligente e colto, è anche intenso e appassionato. Muñoz, l’espressionista-poeta, fa pienamente parte della casistica dei maestri dei maestri del fumetto, per riprendere la definizione del critico e storico Gianni Brunoro. Insieme all’altro grande argentino Alberto Breccia, a Dino Battaglia, Hugo Pratt, Guido Crepax e al francese Moebius.

Alack Sinner, il suo detective della New York dei derelitti e dei marginali, creato a metà degli anni settanta grazie anche alle sceneggiature scritte da Carlos Sampayo, in uno stato di simbiosi costante con il disegnatore, rappresenta tra le più alte vette della storia del fumetto. Così sono pure fondamentali la saga di Nel Bar e tantissimi graphic novel, come il più recente, Carlos Gardel (Nuages edizioni), tra i romanzi a fumetti maggiormente significativi degli ultimi trent’anni.

L’intera storia artistica – come l’intera vita di Muñoz (e Sampayo) – è il paradigma delle storie di migranti, rifugiati ed esuli. Ex allievo di Alberto Breccia e Hugo Pratt (durante il periodo argentino del creatore di Corto Maltese), José Muñoz rappresenta un pezzo assolutamente fondamentale della storia del fumetto e sentirlo parlare rappresentava dunque un’occasione unica. Diffondere adeguatamente la sua parola era altrettanto importante. Peccato per l’occasione mancata, ma si può sperare per il futuro.