Il film di Martin McDonagh è un invito a non arrendersi mai

Ambientato nel Missouri dei nostri giorni, in una cittadina situata nel verde intenso di una vallata e incuneata tra le montagne circostanti, il film offre un ritratto di abitanti per lo più chiusi in sé stessi, di persone che hanno accumulato livore e grettezza, come se fossero afflitti dalle montagne incombenti invece che alleggeriti dal verde della vallata e degli spazi che li circondano. Come se all’interno di questa comunità fosse implosa, fin nell’animo di gran parte dei suoi abitanti, quell’ampiezza dei vasti spazi americani che proprio il cinema ha sublimato artisticamente e mitizzato come forse nessun altro mezzo d’espressione.

Chiaramente questo rovesciamento lo si può leggere come una metafora di tutte le chiusure americane, ma anche di quelle italiane ed europee.

Le ragioni della rabbia

A Ebbing, città immaginaria che rappresenta tutte le località che lo spettatore vorrà vederci, Mildred Hayes, interpretata da una Frances McDormand in gran forma, domina in un film per lo più composto da personaggi maschili, come il vicesceriffo ottuso, grottesco, aggressivo e insieme gigione interpretato da Sam Rockwell, o, in una certa misura, lo stesso sceriffo, interpretato da Woody Harrelson.

Mildred vuole sempre dominare, quasi fosse posseduta da un demone. Come se secoli di frustrazione e oppressione maschile sulla donna la portino a eccedere, a essere perfino spietata, anche se il film mette altrettanto in luce quante ragioni abbia di esserlo.

Donna divorziata da un marito violento, madre in rapporto conflittuale e insieme tenero con il figlio adolescente, non si è mai ripresa dall’assassinio della figlia stuprata e dal fatto che la violenza sia rimasta impunita, e fa di tutto perché si trovi la soluzione. Eccedendo, a volte a torto a volte a ragione. Come quando incarica il giovane direttore di un’agenzia pubblicitaria, altro personaggio interessante nella sua mascolinità poco chiara, di allestire sui tre giganteschi cartelloni pubblicitari situati sulla strada all’entrata della cittadina una campagna pubblicitaria per ricordare l’assassinio della figlia e per chiedere a che punto siano le indagini. Per scuotere le sabbie mobili. Un’iniziativa che provoca reazioni accese dando inizio a una specie di telenovela.

Un nuovo clima

Il tono del film, in bilico tra dramma e commedia nera, non perde mai finezza, sfumature e intensità. McDonagh, conosciuto per i suoi provocatori lavori teatrali, lancia la sfida di un cinema umanistico, senza retorica, in un paese dove la cinematografia anche d’autore forse si compiace troppo nel ritrarre un’America solo cinica e nera, priva di ideali e generosità.

Non tutti sono David Lynch, il quale del resto ormai è andato oltre, dato che il suo cinema ha raggiunto una dimensione eterea ma dalla grande profondità, mentre troppa cinematografia statunitense ancora si gingilla nel proporre l’ennesima variazione sul tema sul volto nero e grottesco della società americana. Magari a volte anche con risultati brillanti come nel caso di Suburbicon.

Eppure la società americana sorprende ancora, anche in positivo, e forse l’esempio più eclatante sono state le primarie democratiche del 2016, quando Bernie Sanders ha dimostrato che un’intera generazione di giovani, profondamente interconnessa e al suo interno estremamente paritaria, desidera rapporti umani radicalmente nuovi oltre che una rinnovata parità socioeconomica. Per Sanders hanno infatti votato in misura quasi uguale giovani donne e giovani uomini, giovani neri e giovani bianchi, le altre minoranze (compresi tanti non giovani), i giovani etero e quelli della comunità lgbt.

Il manifesto di questo nuovo clima resta la celebre simulazione in cui si mostrava che se alle ultime elezioni negli Stati Uniti avessero votato solo i giovani quasi tutti gli stati sarebbero andati ai democratici. Possibile che su circa 300 milioni di abitanti il cinema americano, decisamente troppo autoreferenziale, non sappia raccontare con generosità questa nuova America e il suo anelito a un mondo più generoso?