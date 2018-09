La Mostra di Venezia ha bisogno di un forte ripensamento

Un film fatto con una regia da grande cinema che non andrà al cinema. Un paradosso per una pellicola vincitrice del Leone d’oro in una manifestazione chiamata Mostra internazionale d’arte cinematografica. Siamo all’ultimo ruggito del Leone? Presentare in concorso e poi premiare opere che in sala non si vedranno o quasi, è una scelta che se dovesse diventare definitiva potrebbe avere conseguenze gravi sul lungo termine, forse anche sul medio, con conseguenze che forse non sono state valutate bene. Conseguenze gravi ci sarebbero anche per la stessa Mostra. Perché spostarsi fino a Venezia e spendere soldi per assistere a delle anteprime televisive? In realtà, quella che qui si apre è una questione culturale di fondo, molto più importante di quanto non si creda.

È vero che Roma, il film di Alfonso Cuarón che ha vinto il premio più importante, andrà su Netflix il 14 dicembre e poi in sale (non meglio precisate) scelte dalla multinazionale statunitense, ma è difficile credere che si tratterà di qualcosa di più di proiezioni di prestigio e soprattutto d’immagine, dalla vita breve.

Prima di addentrarci sullo scellerato palmarès veneziano, al di là della qualità di alcuni singoli titoli, vogliamo dire che questo è soltanto il riflesso di varie scelte scellerate. A cominciare dalla scelta di inserire tre produzioni Netflix – oltretutto, salvo Roma, tutt’altro che eccezionali – in un concorso che dovrebbe essere il propulsore per una carriera, quella dello schermo cinematografico, che offre tutt’altro tipo di visioni e sensazioni. Una visione in grande, in senso sia letterale sia figurato. Perché al grande formato non di rado ha corrisposto una grandezza di visione.

Un sistema in difficoltà

Una scelta, quella della Mostra, che colpisce ulteriormente un sistema delle sale già molto in difficoltà come quello italiano, mentre in Francia la scelta restrittiva del festival di Cannes su Netflix è stata fatta per proteggerle, anche se si tratta di un sistema più forte grazie alle politiche finora attuate.

È forte il sospetto che Netflix voglia usare i grandi nomi per poi sabotare il cinema, mezzo d’espressione che ha prodotto nella sua storia opere visivamente forti e profonde poiché fondate sulla regia, invece di produzioni seriali fondate sulla sceneggiatura. Mentre un rafforzamento del cinema e delle sale – dove il cinema esprime la sua grandezza – può invece spingere le serie tv a osare di più. La concorrenza con il fratello maggiore gli ha già fatto bene e può fargliene ancora di più.

Il Leone d’oro del presidente della giuria Guillermo Del Toro al grande amico Alfonso Cuarón è un ulteriore scandalo che la questione Netflix consente di evidenziare meglio. Si tratta di una cattiva abitudine già praticata in passato da altre giurie. Sarebbe ora di dargli un taglio netto, se c’è ancora senso della decenza. Non può esistere il sospetto di favoritismi, soprattutto così plateali.

Premi immeritati

Il resto del palmarés è quindi una conseguenza di questa deriva. Ne sono riprova i due premi a La favorita di Yorgos Lanthimos, anche se è meritata la coppa Volpi alla straordinaria Olivia Colman nella parte della regina Anna. I premi vanno a un regista che ha ripiegato su un film in costume, dopo il vicolo cieco del vuoto estetismo in cui si era cacciato. Il film è molto bello, esprime un vero lavoro di regia, anche se è l’adattamento di una pièce radiofonica. Ma pare comunque un film (molto) ben confezionato, pensato dal regista per rinascere piacendo al grande pubblico.

Il western alla rovescia di Jacques Audiard, Sisters brothers, merita per la sceneggiatura – tratta dall’omonimo romanzo di Patrick deWitt ed eccellente in gran parte grazie a Thomas Bidegain, collaboratore abituale del cineasta – e non tanto per la regia (e la fotografia) per il quale è stato premiato, visto che è in gran parte fredda e accademica.