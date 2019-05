Riesce a metà l’abbraccio tra Terrence Malick e la storia

Le verdissime montagne dell’Alta Austria sono soggette a inquadrature e continue carrellate in avanti che ne vogliono restituire tutta la loro magnificenza e potenza al fine di avvolgere il lettore – una costante del cinema di Malick – e celebrare la grande comunione di ognuno di noi con il tutto, con il Creato dalla c maiuscola. In parte il cineasta riesce nell’intento e alcuni momenti lasciano a bocca aperta, ma in altri lo stile suona invece stanco, stucchevole.

Terrence Malick, con le quasi tre ore di A hidden life, recupera solo in parte rispetto agli ultimi titoli sfortunatamente deludenti, in particolare l’ultimo, Song to song, che quando uscì nelle sale avevamo recensito come se sfiorasse l’autoparodia. Storia vera del pastore e contadino austriaco Franz Jägerstätter che si oppose al regime nazista e soprattutto alla guerra (beatificato da Benedetto XVI nel 2007), in A hidden life si comincia purtroppo con grandi intenzioni evocative ma anche qui si fatica spesso a credere nell’illusione poetica e metafisica che Malick intende creare.

E ancora, il momento in cui Jägerstätter viene chiuso in prigione e si trova a contatto con prigionieri italiani non convince e suona falso. L’astrazione consueta del regista non sembra trovare per intero il suo equilibrio con una vicenda storica e con il mondo concreto. Visto che l’ambientazione è rurale, dobbiamo dire che pare lontana la perfezione raggiunta ne I giorni del cielo (1978), anche se qui siamo in Europa e non negli Usa, tra alte montagne e non nella campagna del Texas dai campi di grano dorati. La vicenda e soprattutto le motivazioni del protagonista rimangono troppo astratte malgrado l’ambientazione precisa e i documenti storici esistenti. Anche se si indovina l’intenzione del regista di creare alla base della sua decisione una ragione essenziale, di purezza – “non riesco a fare una cosa in cui non credo”, dice –, il protagonista a momenti sembra quasi sciocco. L’uso dei materiali di repertorio è scolastico e quanto di più ovvio ci si potesse aspettare, a cominciare dai filmati di Leni Riefenstahl o quelli con Hitler tra le montagne della Baviera dove si trovava la sua residenza per le vacanze.

Se lo stile liturgico si è fatto in gran parte ridondante, di maniera e retorico, in questo film, però, i momenti forti ci sono e gli ultimi quaranta minuti esprimono una forza e una profondità reale che ne giustificano la visione. La lunga scena della ghigliottina di massa, dove non si vede quasi nulla grazie all’uso di sipari neri, è potente. Una sorta di teatro avvolto nel nero, metafora dell’Olocausto e della follia nazista. E l’incontro con la moglie in prigione prima dell’esecuzione è una lunga sequenza intensa e nell’insieme credibile. Quaranta minuti di grande cinema dove la sua metafisica ritrova finalmente la fusione con il mondo concreto dei suoi inizi. Magari non bastano per dire che Malick sia risorto– per usare un vocabolo pertinente al suo cinema – ma sono forse sufficienti per tornare a sperare che il regista di La rabbia giovane (1973) metta da parte la spiritualità da new age e torni, se non ai capolavori assoluti degli inizi, almeno ai livelli di opere come La sottile linea rossa (1999) e The new world (2005).

Se Frankie, il film dello statunitense Ira Sachs con Isabelle Huppert in trasferta in Portogallo, ci è sembrato piacevole ma piuttosto sterile, un vero gioiello ci è parso invece essere Atlantiques, il film della esordiente franco-senegalese Mati Diop.