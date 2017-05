Song to song di Terrence Malick è quasi un’autoparodia

È quasi imbarazzante recensire un film del genere se l’ha realizzato un regista con la storia personale, la cultura e la filmografia di Terrence Malick. Siamo quasi all’autoparodia involontaria. Non solo perché la leggerezza aerea del regista si fa maniera, non solo perché la maniera è fredda e spesso vuotamente estetica, ma perché nell’accavallarsi di situazioni prive d’intensità e di dialoghi che si vorrebbero aulici e rarefatti ma che si rivelano falsamente profondi, la leggerezza finisce per sconfinare nell’inconsistenza. E la profondità dell’interrogazione metafisica si dissolve. Eterne domande come “chi siamo” o “dove stiamo andando” sono certo interessanti da porre se si trovano angolazioni originali che consentano di offrire una riflessione di qualche profondità, e quindi una qualche verità (che, se mai esiste, è sempre sfaccettata e mai univoca). E tanto più lo sarebbero in un cinema come quello di Malick, in cui il primordiale e l’arcaismo scorrono ininterrotti, inscindibili dall’interrogazione sull’essere umano in generale e sul suo conflitto con la modernità. Riportate in questo modo, restituite tali e quali nel film, sortiscono piuttosto un involontario effetto comico-parodistico, e l’ipnosi incantatoria ricercata invece di essere portatrice di intensità e densità nella leggerezza rischia di provocare banalmente noia.

Entità fluttuanti

L’artista-professore di filosofia teoretica nel raccontare l’eterna storia di un triangolo a tre (qui declinata in ambito pop music) non sembra riuscire a far divenire archetipo uno stereotipo, o cliché narrativo. Qui siamo a Austin, città di festival musicali così come il Texas è uno stato di spazi vasti, ariosi. I personaggi, interpretati da un quintetto di star come Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman, Michael Fassbender, Cate Blanchett e affiancati da guest star come Patti Smith e Iggy Pop, sono quasi entità fluttuanti, esseri fisici e metafisici insieme che, interrogandosi sull’esistenza, sembrano al tempo stesso già contenere una sorta di serenità sul dopo che verrà. Volteggiano nei movimenti come nelle bolle-sequenze in cui sono rinchiusi, e che si susseguono come un flusso continuo e unitario malgrado ciascuna abbia un suo climax e faccia sentire la sua singolarità.

L’intenzione estatica si annulla troppo spesso in posa estetica