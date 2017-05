Quando il punk arrivò a Genova

Il punk non è il primo genere che viene in mente quando si pensa al capoluogo ligure: la scuola genovese , in cui sono emerse figure come Fabrizio De André, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Sergio Endrigo e Luigi Tenco, occupa gran parte del nostro immaginario musicale sulla città. In realtà alla fine degli anni settanta anche qui arriva, come nel resto delle grandi città italiane, un’ondata dal Regno Unito e dagli Stati Uniti che vuole azzerare quel baraccone che era diventata la musica rock.

Lo stile delle fotografie di Antonio Amato è quindi perfetto per trasportarci nel clima storico in cui il punk è arrivato a Genova. In sintonia con l’autore, la casa editrice ha deciso di prendere le 112 stampe originali, fotocopiarle e scansionarle per la pubblicazione. Giandomenico Carpentieri, curatore del volume, ha voluto procedere in questo modo per sporcare e rendere ancora più ruvide le immagini. Una scelta non scontata e molto azzeccata, come in questa foto in cui il processo stampa/fotocopia/scansione sembra avere annullato completamente la bidimensionalità. Vediamo dei ragazzi che potrebbero essere seduti davanti a un fondale teatrale, su rocce vicino al mare o sul ciglio di una strada; il flash ci fa pensare che sia stata scattata di notte, alle prime luci del giorno. Ma non sappiamo nulla di preciso. Nella sua impossibilità di essere completamente definita, è un’immagine che rappresenta un momento di passaggio nella vita di questi ragazzi, come lo è stata la breve vita del punk a Genova.