Gli Lcd Soundsystem fanno a pezzi il sogno americano

Il nuovo disco degli Lcd Soundsystem è una riflessione sulla fine delle cose: la gioventù, l’amicizia, l’amore e il sogno americano. La band di James Murphy è tornata dopo sette anni di silenzio, ma senza enfasi né voglia di festeggiare. L’album, intitolato non a caso American dream, comincia con Oh baby, un brano lento e sommesso nel quale la voce sussurrata di Murphy evoca brutti sogni e porte aperte verso l’oscurità. Tutta la prima parte del disco è immersa in queste atmosfere: il secondo pezzo, Other voices ha una ritmica sostenuta alla Talking Heads ma conserva un’atmosfera cupa, mentre le chitarre di I used to sono tese, drammatiche.

La lunga How do you sleep?, la canzone più complessa e intrigante, è ispirata ai contrasti tra Murphy e Tim Goldsworthy, il fondatore dell’etichetta Dfa, e ricorda i Depeche Mode. Poi, all’improvviso, il disco ha un guizzo che lo porta fuori dal buio con Tonite, un’ironica cavalcata disco punk in pieno stile Lcd Soundsystem. Poi tocca al rock di Call the police, che sembra citare Heroes, tenere alto il morale. Con American dream, ballata sospesa tra autocommiserazione e disillusione politica, si torna nell’ombra. Non se ne uscirà più fino alla fine, perché la chiusura è affidata a Black screen, un omaggio a David Bowie (la sua presenza aleggia in tutti i brani) costruito su tastiere spettrali alla Brian Eno.

Non basta descrivere le singole canzoni per dare l’idea di quanto sia ispirato il nuovo lavoro di James Murphy e i compagni. American dream è un album splendido, anche se ha bisogno di qualche ascolto per essere metabolizzato, perché forse non è quello che ci aspettavamo. Ma questo non è un male, anzi. Come spesso succede con i viaggi dentro l’oscurità, se ne esce rigenerati. American dream è uno dei dischi dell’anno, non ci sono dubbi.