Il viaggio inquietante di Nicolas Jaar

Ambientata in una città vicino al golfo Persico, Coin in nine hands è costruita su un inquietante crescendo strumentale alla Nine Inch Nails, accompagnato dalla voce di Jaar. In effetti è un ottimo pezzo. Meglio tardi che mai.

Questo pezzo in particolare avrebbe meritato sicuramente di far parte del disco. Lo stesso Jaar ha ammesso su Twitter che il brano è stato scartato all’ultimo momento perché “lo spaventava”, ma che in seguito ha cominciato a suonarlo a ogni concerto.

Nicolas Jaar, Coin in nine hands Il cileno statunitense Nicolas Jaar ha appena pubblicato l’edizione deluxe di Sirens, il disco che ha pubblicato a settembre. Sirens non è stato il suo lavoro migliore, ma ha offerto comunque diversi spunti interessanti. Nell’edizione speciale del disco Jaar ha deciso di inserire tre inediti, tra i quali Coin in nine hands.

Neil Young, Already great

In questi giorni si è parlato molto dei Neil Young archives, il sito creato dal cantautore canadese dove si può ascoltare gratis (per il momento) tutto quello che ha registrato durante la sua lunga carriera. Nel frattempo, oltre a dare una rispolverata ai suoi archivi, Neil Young ha anche pubblicato un disco nuovo: The visitor. Non è certo un capolavoro (del resto, per chi scrive, l’unica cosa interessante registrata da Neil Young negli ultimi anni è Psychedelic pill).

La scelta di fare canzoni di protesta un po’ ironiche come Already great, che ribalta lo slogan di Donald Trump “Make America great again” (“I’m Canadian by the way and I love the Usa”), però è simpatica. Per i capolavori di Neil Young, che sono più di uno, conviene rifarsi un giro negli archivi.