Kanye West e Kid Cudi, gli acchiappafantasmi

Kid Cudi & Kanye West, Feel the love

Per raccontare Kids see ghosts, il nuovo disco di Kanye West e Kid Cudi, si potrebbe partire dal fondo. Da Cudi montage, l’ultimo brano in scaletta, che nei suoi tre minuti di durata attraversa i generi più diversi: rap, gospel rock ed elettronica. Nelle strofe il pezzo è costruito su un campionamento di Kurt Cobain, mentre nel ritornello la melodia si apre come in una canzone di Bon Iver.

Oppure si potrebbe cominciare proprio dall’inizio, dall’inno all’amore universale di Feel the love. Tocca a Kid Cudi fare la parte del buono e a Kanye West, tanto per cambiare, quella del cattivo: Cudi canta di amore, West decostruisce la melodia, rappando in prima persona e imitando con l’autotune i colpi delle armi da fuoco, con un quasi futurista “Grrrat-gat gat-gat, gat, ga-gat-ga-ga-gat”.

Kids see ghosts è superiore al pur buono Ye, l’album di Kanye West pubblicato il 1 giugno e accolto in modo ingeneroso dalla critica. La compagnia di Kid Cudi fa bene al rapper cresciuto a Chicago, gli dà una leggerezza che ultimamente gli mancava. Il disco, che ha appena sette pezzi (come lo stesso Ye e come Daytona, l’album di Pusha-T prodotto da West) è un ginepraio di idee, spunti brillanti e sorprese sonore, non solo nei brani già citati. Prendete Fire, che campiona They’re coming to take me away, surreale brano degli anni sessanta di Jerry Samuels. Oppure ascoltate Freeee (Ghost town, pt. 2), che si apre con l’estratto di un discorso dello scrittore e attivista nero Marcus Garvey (ma West non era amichetto di Trump?), o ancora il brano che dà il titolo al disco, una storia di fantasmi per adulti problematici.

Rispetto alla cupezza di Ye, Kids see ghosts sembra quasi un disco solare, anche se sullo sfondo restano sempre i disturbi mentali dei due musicisti, entrambi in cerca di pace e redenzione. Sui testi Kid Cudi poteva lavorare meglio, visto che tende a risolvere tutto con un generico amore verso dio e verso il prossimo. Però gli arrangiamenti sono così a fuoco che a tratti fanno venire in mente lo splendido My beautiful dark twisted fantasy, anche se non arrivano minimamente a quel livello. A conti fatti, per ora Kids see ghosts è uno dei dischi migliori del 2018.