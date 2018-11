Il Maghreb del futuro nella musica di Ammar 808

Quando si pensa all’afrofuturismo di solito si fa riferimento all’Africa nera. Ma il producer tunisino Sofyann Ben Youssef, con il suo progetto Ammar 808, si dedica a un altro afrofuturismo, quello del Maghreb. Youssef, musicista già al lavoro sui progetti come la band rock Bargou 08, con il suo recente album Maghreb united ha creato una musica a cavallo tra elettronica e folk al tempo stesso pionieristica e antica, rivoluzionaria e conservatrice.

Il disco è stato concepito in seguito ad alcuni viaggi in Nordafrica, all’esplorazione delle tradizioni berbere e arabe, di generi musicali come il raï e il gnawa. I brani sono stati registrati con tre cantanti di diverse nazionalità: il marocchino Mehdi Nassouli, l’algerino Sofiane Saidi e il tunisino Cheb Hassen Tej. Ammar 808 sarà uno dei protagonisti del festival Transmissions, in programma dal 22 al 24 novembre a Ravenna, insieme a Carla Bozulich, Jerusalem in my Heart, Martin Bisi e altri.

“Il nome Ammar 808 riassume in due parole il mio progetto elettronico. Ammar è un nome comune in Nordafrica, soprattutto tra le persone di una certa età, ma è anche come dire ‘mister nessuno’. Il numero 808 invece si riferisce alla drum machine tr-808 della Roland, che ho usato molto per registrare i brani dell’album”, dice Youssef per presentare il suo progetto.