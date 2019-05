I viaggi interstellari dei The Comet is Coming

Fa un certo effetto vedere i The Comet is Coming, uno dei gruppi di punta del nuovo jazz psichedelico britannico, mentre mangiano tramezzini in un bar di via di Portonaccio, a Roma, in un assolato sabato pomeriggio. Non si potrebbe immaginare un luogo meno in sintonia con la loro musica ricca di suoni interstellari, di citazioni colte della fantascienza e della cosmologia.

Circondati dal tipico caos di un piccolo bar di quartiere con il soffitto e le pareti bianchissime, quasi sovrastati dalla musica a volume alto di una radio commerciale, i tre musicisti londinesi parlano senza scomporsi di dna, viaggi nel tempo, colonialismo e Sun Ra, mentre l’attività attorno alla macchina del caffé non si ferma. Mancano poche ore all’inizio del loro concerto al Monk, per la prima delle loro due date italiane, e loro stanno sfruttando il poco a tempo a disposizione per mangiare qualcosa prima del sound check.

I The Comet is Coming sono un trio, formato dal tastierista Dan Leavers (soprannominato Danalogue The Conqueror e specializzato nei sintetizzatori analogici), dal batterista Max Hallett (Betamax) e soprattutto dal sassofonista “King” Shabaka Hutchins, cresciuto tra Londra e le Barbados, una vera star del jazz locale e leader di altre band molto apprezzate dalla critica come Shabaka and the Ancestors e Sons Of Kemet, in passato collaboratore della Sun Ra Arkestra, degli Heliocentrics e non solo. La band è nata nel 2015, quasi per caso: una sera Hutchins è andato ad ascoltare i Soccer96, il duo formato da Hallett e Leavers. A un certo punto è salito sul palco e ha cominciato a improvvisare con loro. Di lì a poco il gruppo è entrato in studio e ha registrato prima un ep e poi il disco d’esordio Channel the spirits.

Definire la musica dei The Comet is Coming non è facile. Se è vero che ci sono diversi elementi tipici del jazz nei loro brani, il sintetizzatore di Danalogue e la batteria di Betamax virano spesso verso l’elettronica, l’hard rock, il grime, mentre il sassofono di Hutchins conserva una certa spiritualità ancestrale, evocando l’afrobeat di Fela Kuti e il John Coltrane di A love supreme. Dopo averli visti in concerto al Monk, non si può che rimanere stupefatti da quello che riescono a fare sul palco.