Dentro gli incubi di Billie Eilish

Billie Eilish, Everything I wanted

Billie Eilish è ossessionata dai sogni, lo si era già capito ascoltando il suo fulminante esordio When we all fall asleep, where do we go?, uscito a marzo. E il nuovo singolo Everything I wanted, che in teoria non dovrebbe anticipare alcun disco nuovo, non fa eccezione.

Nel brano la cantautrice di Los Angeles ricorda un incubo che ha avuto: nel sogno di suicidava, buttandosi dal Golden Gate Bridge di San Francisco, e scopriva che dopo la sua morte a nessuno importava niente di lei. Perfino i suoi fan erano rimasti indifferenti alla notizia. Il pezzo esplora anche il rapporto d’affetto con suo fratello, Finneas, che è anche il suo collaboratore musicale più fidato.

Billie Eilish è sconvolgente: ha solo 17 anni, eppure nel suo modo di scrivere e cantare si annida una cupezza antica, che sembra quella di una donna molto più grande di lei. Everything I wanted usa il linguaggio della ballata pop, ma ha un respiro molto più ampio, come già succedeva in When we all fall asleep, where do we go?.

L’arrangiamento della canzone è, come al solito, di alto livello. Quasi nessuno nella musica leggera contemporanea lavora così bene con gli effetti vocali. Quando Eilish canta “I tried to scream but my head was underwater” anche il suono della canzone va sott’acqua, grazie a un gioco di sottrazioni e di variazione dei volumi. E l’equilibrio tra piano e sintetizzatori è sempre impeccabile. Oggi nessuno fa pop come Billie Eilish.