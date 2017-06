La cura della velocità

Il sistema di revisione dei testi sarà snellito per adattarlo alle esigenze della pubblicazione online: gli editor saranno anche copy editor e si occuperanno di ogni aspetto della produzione degli articoli, dall’idea iniziale al testo pronto per la pubblicazione. Un secondo editor rileggerà il pezzo un’ultima volta per individuare eventuali incongruenze.

Costano troppo, rallentano il lavoro, appartengono a un’altra epoca: i copy editor non servono più. Almeno al New York Times. Lo hanno annunciato il direttore Dean Baquet e il managing editor Joseph Kahn in una nota diffusa il 31 maggio: “Ogni giorno il New York Times produce gli articoli più curati del mondo. È un prodigio di ambizione, disciplina e accuratezza. Ma il settore dell’informazione sta cambiando, e molti di noi si sono convinti che ci sono troppi passaggi nel nostro metodo di lavoro, troppi editor che rivedono gli stessi articoli, soprattutto nell’ordinaria copertura delle notizie. Questo sistema è una vestigia di un’organizzazione a catena di montaggio ereditata dalla redazione di un giornale di carta, strutturata in base ai tempi dettati della tipografia. È costoso e ci rallenta”.

Il New York Times non è il primo quotidiano statunitense che sacrifica i copy editor per far fronte alla crisi

Non è un cambiamento da poco per un giornale che si è sempre vantato del suo impegno nella cura dei testi. E non è una notizia da poco per i copy editor di Internazionale, che hanno sempre considerato il New York Times un modello di correttezza e rigore e che tutte le settimane rileggono sulla carta le pagine del loro giornale armati di matita e penna rossa. Il dubbio viene: vestigia dei tempi passati?

Il New York Times non è il primo quotidiano statunitense che sacrifica i copy editor per far fronte alla crisi che ha colpito la carta stampata da quando internet e i social network hanno invaso il mercato di contenuti gratuiti.

Il presidente del sindacato dei giornalisti di New York ha accusato la direzione di voler distruggere “l’ultima e migliore linea di difesa contro gli errori” nei giornali, a discapito della credibilità: “Quando una pagina è disseminata di refusi e grafie scorrette, è più probabile che i lettori si chiedano cos’altro non va”, ha scritto in un comunicato apparso sul sito dell’organizzazione.

D’altra parte internet e i social network hanno completamente trasformato anche la produzione delle informazioni. Tra un’edizione e un’altra di un quotidiano cartaceo passano 24 ore, ma online le notizie si pubblicano a distanza di minuti, secondi, e arrivare primi spesso premia. Che senso avrebbe conservare un sistema di revisione che coinvolge da tre a sei editor per articolo?

Il modello nel New York Times potrebbe aprire la strada a un nuovo modo di rivedere le notizie che tiene conto delle nuove tecnologie e della necessità di produrre più informazione con meno soldi. Se funzionerà, gli articoli continueranno a essere impeccabili come sempre e i lettori non si accorgeranno di niente. Se invece non funzionerà, saranno proprio i lettori la più importante linea di difesa contro gli errori. Avete preparato la penna rossa?