Un bovarista cocciuto

Gentile bibliopatologo,

ho un problema. Nell’autunno del 2018 avevo comprato decine di libri che da tempo avrei voluto leggere, in previsione delle uggiose giornate invernali, quando sono meno impegnato con il mio lavoro. Poi verso lo scorso dicembre ho perso la testa per una ragazza e soltanto a primavera inoltrata di quest’anno ho capito che non provava nulla per me. Di quei libri, come di tutti gli altri che già possedevo, non ho letto una sola pagina. Ormai è passato quasi un anno e ancora l’amore per i libri non è tornato. Cosa posso fare?

– BC

Caro BC,

la sigla con cui ti firmi corrisponde a un nome e a un cognome, che qui naturalmente non riporto, ma permettimi di scioglierla a beneficio dei lettori come Bovarista Cocciuto. C’è chi insegue tra le pagine dei romanzi l’eco dei palpiti di un amore infelice, sognando di sperimentarli presto o tardi nella propria vita; tu no, tu ti imbatti in un amore infelice con tutti i crismi, e cosa fai? Lo rimproveri di averti distolto dagli struggimenti immaginari che ti eri messo pazientemente da parte, da brava formichina del bovarismo, in previsione di un lungo inverno sentimentale. Ti eri preparato a corteggiare per procura donne di carta, inarrivabili e fatali, ti sei trovato costretto a dedicare un’intera stagione a una donna in carne e ossa: che misero succedaneo, che allettamento volgare!