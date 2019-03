Quattro libri per accogliere la primavera

Il primo libro è ambientato in un parco. Potrebbe essere villa Pamphilj, il Bois de Boulogne, Central park o qualunque altro parco dove, la domenica mattina, è possibile incontrare venditori di palloncini, nonne a passeggio tra i viali, anziani signori che leggono il giornale su una panchina, scoiattoli tra i rami assolati e bambini che rincorrono bolle di sapone. E poi c’è Arianna, nascosta nel suo ingegnoso nascondiglio dietro a un cespuglio. Per terra ha un tappeto di foglie che sembra uscito da Walden, il libro di Henry David Thoreau. Ha un cappello di pelo, una fionda, un binocolo e decine di oggetti da collezionare: torsoli di mele, bruchi, piume di piccione, foglie di ogni forma e colore, lumache. Ma soprattutto ha un segreto: uno strano animale per amico. Il posto segreto di Susanna Mattiangeli e Felicita Sala è il libro ideale per prepararsi con il giusto spirito alle domeniche primaverili al parco.

Il posto segreto

Testo di Susanna Mattiangeli. Illustrazioni di Felicita Sala

LupoGuido, 32 pagine, 15 euro (dai 4 anni)

Illustrazione di Felicita Sala per il libro Il posto segreto

Il secondo è un libro ambientato nel 1820 a Benevento. Comincia così: “Caro lettore, Benevento sarebbe una città del tutto ordinaria, se non fosse per una cosa che la rende assolutamente straordinaria: ci sono più streghe qui che in tutto il resto del mondo”. Le streghe di Benevento. La stagione dei malefici racconta la storia di due gemelli alle prese con i malefici delle janare, creature dai poteri straordinari, che in primavera si intrufolano nelle camere dei bambini addormentati per fargli i dispetti. Il libro è uscito per la prima volta negli Stati Uniti – pubblicato da Penguin, dove la saga delle streghe di Benevento è al quinto capitolo – e in Italia per la casa editrice Edizioni Primavera, che ha appena fatto uscire in libreria il secondo episodio dal titolo L’anello magico.

Le streghe di Benevento. La stagione dei malefici

Testo di John Bemelmans Marciano. Illustrazioni di Sophie Blackall

Traduzione di Alessandra Valtieri

Edizioni Primavera, 119 pagine, 13 euro (dagli 8 anni)

Illustrazione di Sophie Blackall per il libro Le streghe di Benevento

Alcuni libri nascono con un intento molto preciso, ma una volta stampati meritano di essere letti non solo dal pubblico per cui inizialmente erano stati pensati, come nel caso dei prossimi due che vi presenteremo. Tra gli appuntamenti di questa primavera ci sono anche le elezioni europee. Oltre 50 milioni di cittadine e cittadini italiani saranno chiamati ai seggi e tra loro ci saranno anche elettori con la sindrome di Down, una condizione che ormai non riguarda più solo persone molto giovani. È quindi importante che anche le persone con la sindrome siano in grado di essere cittadini attivi che partecipano alla vita politica della comunità. Per questo è nato il libro Informarsi, capire e votare: l’importante è partecipare, di Carlotta Leonori e Francesco Cadelano, dell’Associazione italiana persone Down. Attraverso illustrazioni molto semplici e testi chiari, scritti in stampatello maiuscolo, i lettori sono accompagnati nella comprensione di cosa significhi votare: cosa vuol dire fare una scelta? Come si forma un’opinione? Cosa vuol dire delega e rappresentanza? Fino al funzionamento delle istituzioni europee e di come si vota. Un libro che può diventare molto utile anche per bambine a bambini, dai 6 anni in su, curiosi di sapere che cosa succede domenica 26 maggio.

Informarsi, capire e votare: l’importante è partecipare

Testo di Carlotta Leonori e Francesco Cadelano

Erickson, 133 pagine, 19,50 euro (dai 6 anni)

Dal libro Informarsi, capire e votare

Sei bellissima è nato da un’idea di Elena Baboni: realizzare un albo illustrato per parlare dei disturbi dell’alimentazione. Lea è una bambina con ali da farfalla, vive in un mondo pieno di amici e colori, ma non fa che pensare alla sua ombra. La osserva, la trova bellissima e vorrebbe assomigliarle. Ma l’ombra cambia in continuazione, a volte è filiforme e inconsistente, altre volte gigantesca e guerriera, e non la lascia mai in pace. Quando Lea decide di liberarsene, si accorge quanto sia difficile farlo. Solo con l’aiuto degli altri potrà ridurla a una piccola macchia scura. La scrittura di Janna Carioli, ironica e fantastica, insieme alla caotica vitalità delle illustrazioni di Vittoria Facchini, hanno creato un racconto capace di ispirare ogni lettore ad affrontare le proprie paure e a chiedere aiuto agli altri.

Sei bellissima

Testo di Janna Carioli. Illustrazioni di Vittoria Facchini

Fatatrac, 48 pagine, 16,90 euro (dai 6 anni)

Illustrazioni di Vittoria Facchini per il libro Sei bellissima

