Il cancro secondo Noma Bar

Noma Bar è un illustratore israeliano che vive a Londra. I suoi lavori sono stati pubblicati su decine di giornali di tutto il mondo e su molte copertine di Internazionale. Il suo modo di disegnare sfruttando gli spazi positivi e negativi delle forme rende il suo tratto originale e riconosciuto. Con la stessa tecnica Bar realizza anche video. L’ultimo è quello fatto per l’organizzazione Stand up to cancer.