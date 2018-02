The Post e gli altri film del weekend

Hanks, che interpreta Ben Bradlee, il direttore del Washington Post – a sua volta interpretato da Jason Robards in Tutti gli uomini del presidente – racconta alla sua editrice Katharine Graham (Kay, come la chiamano tutti, la prima editrice di un grande quotidiano statunitense, interpretata da un’eccezionale Meryl Streep), un episodio avvenuto subito dopo la morte di John Fitzgerald Kennedy, di cui Bradlee era amico.

Intorno alla metà di The Post, di Steven Spielberg, i protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks – due giganti a completa disposizione della storia – discutono dei rapporti tra politica e stampa, e dell’opportunità di pubblicare i contenuti di uno studio segreto sulla guerra in Vietnam commissionato da Robert McNamara ai tempi in cui era segretario alla difesa. Il documento riguarda le strategie degli Stati Uniti nel sudest asiatico, dalla fine della seconda guerra mondiale al 1967. I famosi Pentagon papers.

Jackie Kennedy, con ancora addosso il famoso vestito rosa, gli fa capire che non si può essere direttore di un grande quotidiano e amico del presidente degli Stati Uniti. Bisogna scegliere. Non è una questione di conflitto d’interessi e neanche di deontologia. È una questione di credibilità, di rispetto per gli altri e per se stessi, di condivisione di alcuni valori, di umanità.

Il film di Spielberg, bello e impegnato, è un po’ così. Non impartisce lezioni, né di storia né di morale. Sembra piuttosto un invito a tenere presente cos’è la democrazia. In questo è senz’altro molto americano, ma una volta tanto nel senso migliore del termine.

Al contrario di tanti film sul giornalismo The Post non racconta i retroscena della pubblicazione di un grande scoop che smaschera i cattivi, ma fa riflettere su un argomento sempre attuale come il ruolo fondamentale dell’informazione nell’equazione democratica. Per veicolare il messaggio Spielberg si affida al cinema nella sua forma più semplice, immediata e divertente. Meno spettacolare di quello che uno si potrebbe aspettare da Spielberg, ma solo apparentemente.