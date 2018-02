La forma dell’acqua e gli altri film del weekend

Nei due suoi capolavori, La spina del diavolo (2001) e Il labirinto del fauno (2006) il regista messicano Guillermo del Toro aveva mischiato in modo geniale la storia spagnola (la guerra civile e l’inizio della dittatura di Francisco Franco) con il cinema di genere, l’horror, il fantasy, le favole che si raccontano ai bambini per fargli paura. Per La forma dell’acqua che l’ha portato al Leone d’oro di Venezia e alle 13 nomination al premio Oscar – tra cui quelle incassate personalmente come miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura – con buona probabilità di portarsene a casa più d’uno, è in qualche modo tornato a quella formula. Mescolare la storia (stavolta non spagnola, ma la guerra fredda negli Stati Uniti) con una fiaba che narra l’amore tra una donna emarginata e una creatura mutante scovata dal Pentagono da qualche parte in Amazzonia.

Ma il buon Guillermo, un autore a cui chi ama il cinema non può non voler bene, non si è limitato a questo. Nella Forma dell’acqua ci ha messo davvero di tutto, senza complessi. Il risultato è un film che non ha niente di veramente originale, ma che è fatto ad arte, al punto che è complicato parlarne male. Elisa Esposito (Sally Hawkins) è una donna muta (non può parlare ma sente benissimo) che vive sola in un piccolo appartamento di Baltimora. È un’addetta alle pulizie di un laboratorio oceanografico in cui lavorano, gomito a gomito, scienziati e militari. A colorare la sua vita, apparentemente un po’ grigia, ci sono un vicino di casa (Richard Jenkins) la cui omosessualità, siamo nei primi anni, lo ha spinto ai margini della società, una collega chiacchierona (Olivia Spencer), il cinema sotto casa dove far volare la fantasia e soprattutto una bella vasca da bagno dove abbandonarsi.

Quando nel laboratorio arriva una strana creatura anfibia che i militari vogliono sezionare per scoprirne qualche segreto utile alla loro causa (schiacciare i rossi) a Elisa si accendono diverse luci. Ancora una volta Sally Hawkins è sorprendente, questa volta nell’esprimere una vasta gamma di sentimenti, anche senza parlare, e una forte sensualità, anche se avvolta in un aspetto impacciato e tendenzialmente anonimo. Niente da dire anche tutti gli altri personaggi del cast, da Jenkins a Spencer, da Michael Shannon (con l’aria minacciosa di ordinanza) a Michael Stuhlbarg (sempre un valore aggiunto se si vuole aggiungere humanitas a qualunque progetto).

Tanti i film a cui del Toro rende omaggio o s’ispira per mettere insieme il suo Frankenstein da Oscar. La creatura è ispirata al Mostro della laguna nera, mentre il candore determinato di Elisa fa pensare al Meraviglioso mondo di Amélie (anche grazie al suggerimento, determinante, della colonna sonora di Alexandre Desplat che ha già vinto il Golden Globe, come del resto Guillermo per la miglior regia). Insomma del Toro non sembra aver trascurato proprio niente per prendersi definitivamente Hollywood. Tranne forse i fan della prima ora, che dal regista di Pacific Rim si aspettano qualche colpo di genio in più, ma che tanto non possono assolutamente smettere di credere in lui.