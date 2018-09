Netflix, che bel problema

Per esempio, sempre grazie, almeno in parte, a quel “sistema” finora è stato privilegio di pochi eletti vedere il film del filippino Lav Diaz, The woman who left , che ha vinto il Leone d’oro nel 2016 . Chissà magari è proprio per questo, perché si sente in difetto, che l’Anec, cioè l’Associazione nazionale esercenti cinematografici, non ha firmato la famosa nota contro Netflix . O magari se ne frega e basta, tanto di brutti film per riempire le sale non ne mancano mai.

E questo, almeno in parte, grazie a quel “sistema sale” di cui autori cinematografici (Anac), cinema d’essai federati (Fice) ed esercenti cattolici (non i cinema parrocchiali, che non esistono più) invocano la salvaguardia escludendo i film prodotti e distribuiti da piattaforme streaming da un festival come Venezia.

Netflix non è il problema. Ci dà qualche possibilità in più e se non ci piace basta non abbonarsi. Semmai ha riempito una minuscola parte dell’enorme vuoto che tragicamente solo la pirateria (un elefante che sta lì e di cui si parla sempre meno) riesce a colmare. I problemi sono tanti e la risposta non è escludere da un festival i film di produzioni che cominciano per N e finiscono per X.

Tra l’altro un festival come Cannes forse si può permettere di alzare un muro a difesa di un sistema che, anche se con tante contraddizioni e problemi, funziona meglio di quello italiano. Secondo me, ora, Venezia non può e non vuole rinunciare al nuovo film di Alfonso Cuarón, a quello dei fratelli Coen, al film che poi è uscito anche in sala sul caso di Stefano Cucchi e al capolavoro recuperato di Orson Welles. Non so che valutazioni ha fatto il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ma io non ci avrei pensato due volte.