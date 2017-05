Nei panni di un adolescente

“Per avvicinarmi più possibile ai soggetti che ho fotografato e ottenere la loro fiducia, ho capito che era necessario passare dall’altra parte e spogliarmi”, ha raccontato la fotografa britannica Laura Pannack parlando del suo progetto Young british naturists. “Ho voluto ritrarli come persone, non come naturisti”, ha aggiunto. Le foto, scattate a giovani tra i diciassette e i trent’anni, sono esposte a Napoli, ai Magazzini fotografici fino al 24 settembre 2017

La mostra presenta anche altri lavori di Pannack, tra cui Young love su giovani coppie di adolescenti nelle scuole, nei locali e per la strada. “Il primo amore è qualcosa che non dimenticheremo mai e può riflettersi sulle nostre relazioni future”, spiega Pannack. Esposto anche il suo nuovo lavoro, realizzato in Romania e intitolato Youth without age and life without death, in cui la fotografa ha costruito un mondo poetico in cui si incontrano realtà e fantasia.