Marzia e la sua famiglia

Il fotografo Mauro D’Agati ha incontrato Marzia nel 2007. Lei aveva sei anni e giocava su una spiaggia di Termini Imerese, alle porte di Palermo. Stava passando le vacanze estive con la famiglia.

L’accoglienza di Marzia è stata così immediata e spontanea che D’Agati da quel momento l’ha scelta come protagonista di un lavoro che è durato dieci anni, e che ancora continua. Il fotografo ha imparato a conoscere lei, la sua famiglia e i suoi amici, facendosi accettare come uno di loro. Ha partecipato a feste, matrimoni, compleanni e funerali, e ha visto Marzia crescere, passare dall’infanzia all’adolescenza.

Ora questo lavoro sta per diventare un libro, che sarà pubblicato da 89books, una nuova casa editrice indipendente con sede a Palermo. “Marzia’s family 2007-2017 vuole essere la testimonianza di una famiglia che parla per molte altre”, spiega D’Agati, che ha avviato una campagna di raccolta fondi per realizzarlo.