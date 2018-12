L’eleganza del gallo

CHICken è il titolo del progetto fotografico di Moreno Monti e Matteo Tranchellini, che è appena diventato un libro, grazie a una campagna di crowdfunding. Il lavoro è cominciato nel 2013 quando i due fotografi hanno seguito i campionati italiani di avicoltura di Abbiategrasso e di Reggio Emilia.

Da quel momento hanno continuato a ritrarre galli e galline in giro per fiere e concorsi di bellezza, fotografando più di cento specie in tutta Italia.

I fotografi hanno assecondato le reazioni che avevano gli animali davanti ai loro obiettivi: “Volevamo coglierli nel loro modo di essere e nella loro eleganza”, hanno spiegato.