Il secondo giorno del festival di Internazionale a Ferrara

Diritti, fatti vostri. Privacy, diritti e libertà ai tempi dei big data. Con il giornalista e scrittore Evgeny Morozov e l’economista britannico Paul Mason, autore di Postacapitalismo. Alle 11.30 al teatro Comunale.

Mason, docente di economia e giornalista che in passato ha lavorato per Channel 4 e Bbc, ha dei consigli in particolare per la sinistra europea: “Deve concentrarsi sull’uso innovativo del potere. Non bastano sogni o progetti a corto raggio: serve un progetto capace di invertire il corso della storia”.