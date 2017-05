Grazie per questo grande onore. Vorrei essere con voi oggi e spero di potervi incontrare in futuro per ringraziarvi di persona.

Voglio ringraziare il sindaco e il comune di Ferrara e naturalmente gli amici e i colleghi di Internazionale. Voglio ringraziare anche il mio capo e collega Lina Attalah, per aver ritirato il premio al mio posto (anche se ha la febbre), ma soprattutto perché è stata una fonte d’ispirazione per me e i colleghi di Mada Masr negli ultimi tre anni, ma anche per molti altri giornalisti egiziani che Lina ha incoraggiato, formato e guidato. Quando l’anno scorso sono stato arrestato per un breve periodo, ho potuto toccare con mano quanto Lina sia l’esempio di ciò che deve fare un direttore per sostenere i suoi giornalisti nei momenti di difficoltà. Grazie, Lina.