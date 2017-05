Il terzo giorno del festival di Internazionale a Ferrara

Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), più di 1,8 milioni di migranti sono arrivati via mare in Europa dal 2008 al settembre del 2016. Anche se fossero ancora tutte in Europa, queste persone rappresenterebbero lo 0,36 per cento della popolazione europea. Se per assurdo tutti gli abitanti della Siria e dell’Eritrea si trasferissero in Europa, sarebbero circa il 5 per cento della popolazione.