Il 4 aprile Elon Musk, fondatore e amministratore delegato della casa automobilistica Tesla, ha rivelato che il 14 marzo ha comprato il 9 per cento delle azioni di Twitter, diventando il maggiore azionista del social network. Il 5 aprile è entrato nel consiglio d’amministrazione dell’azienda, scrive il Wall Street Journal. Tuttavia, “si sa ancora poco delle intenzioni di Musk”. In passato il manager ha criticato più volte Twitter, accusandolo di non garantire più la libertà d’espressione. Alla fine di marzo, quindi già dopo l’acquisto delle azioni, Musk aveva dichiarato di voler lanciare un social network alternativo. Poi ha aggiunto che l’algoritmo di Twitter dovrebbe essere accessibile a tutti.